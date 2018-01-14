《青春最強音》三強總決賽　13日在台北盛大舉行

《青春最強音》總決賽的參賽選手，在賽後一同合影。（福建海峽衛視提供）

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旺報

大型兩岸大學生歌唱競賽節目《青春最強音》，經歷多場海選、激烈晉級賽後，最後三強決勝最終章，1月13日在台北盛大舉行。最終，由台北中國文化大學成為今年冠軍隊伍。

《青春最強音》是專為兩岸大學生打造，最具規模的歌唱競賽活動，由福建海峽衛視、台灣東森電視聯合主辦，首屆《青春最強音》於2016年舉辦，讓兩岸許多愛唱歌的學生們登上舞台，挑戰自我。

去年底舉辦的第2屆《青春最強音》，主賽區包括福建、台灣。其中台灣的比賽擴及139所學校，並透過東森新聞臉書全程直播，目前已觸及582萬人次，相關活動總曝光超過5216萬人次；而福建的22場比賽，有超過4800人報名，現場累計參與人數過18萬人，並在社群平台有超過1億4千萬人次的閱讀量。

《青春最強音》最特別的就是用「三人組隊，為校而戰」的比賽模式，總決賽三強戰隊，分別為閩江學院、文化大學，及福建師範大學；比賽不僅考驗選手間的默契、向心力，參賽者更要在短時間內發揮最強的實力。

此外，本屆比賽也設立不同戰隊必須合作打入決賽的機制，各戰隊既是隊友也是對手的比賽模式，不僅讓選手之間獲得珍貴的友誼，也使比賽更具可看性。

13日總決賽，由海峽衛視綜藝節目主持人趙娜、台灣夜貓DJ丹尼斯聯合主持，除了邀請首屆冠軍隊伍「銘傳大學」演出，主辦方更精心安排兩岸當紅歌手蕭煌奇、劉力揚、關喆等藝人與三強戰隊結合，從選曲、排練、到演出等全程合作模式，讓許多粉絲有全新的體驗。

評審包小柏、薛忠銘、安棟、朱金泰等兩岸知名音樂製作人，也大讚節目用心，難得一見的演出，讓點評更精彩。更多活動資訊，請見《青春最強音》的臉書粉絲團。

(旺報)

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