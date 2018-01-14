廖允杰一星期只睡10小時 量身打造《金錢世界》中文宣傳曲

廖允杰創作電影中文宣傳曲，從演唱、詞曲到製作一手包辦。（CatchPlay提供）

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由票房大導雷利史考特執導的最新力作《金錢世界》描寫美國黑金豪門震驚全球的真實綁票案，世界首富尚保羅蓋提富可敵國卻不願付贖金救孫的情節，讓人驚呼「有錢人跟你想的不一樣」，也吸引創作歌手廖允杰以此為靈感，首度為電影量身打造中文宣傳曲＜You’re Not Me＞。

從演唱、詞曲到製作，廖允杰一手包辦打造了＜You’re Not Me＞這首歌，曲風結合古典樂、Trap和R&B元素，歌詞緊貼著電影緊湊又耐人尋味的敘事手法，而創作過程中，廖允杰白天排戲晚上寫歌忙得不可開交，曾經一個禮拜只睡十小時，導致準備錄音時大過敏、鼻塞到無法錄音。

「當下心情非常著急，於是我在錄音室內希望宇宙保佑我的聲音狀況是好的，很奇妙的是鼻子在當下真的不塞了，連錄音師都覺得不可思議，從錄音到後製用了不超過11天的時間。對我來說是一個新的挑戰，又創了自己的新紀錄。」

廖允杰談起歌詞和劇情的關係：「爺爺為什麼不願意付贖金？大家往往只從表面上媒體報導或社會價值觀而認為這是錯的，沒有退一步去思考他的動機。所以這首歌想要表達的是『你不是我，你不知道我想要做的是什麼』，我希望大家跳脫既定的觀念，從心判斷，用你的方式去找到真相。」

(中時)

廖允杰一手包辦打造了＜You’re Not Me＞

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