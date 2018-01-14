台女很「EZ」？ 泡泡浴主角若換成台男與洋妞 結局會怎樣？

2018年01月14日 03:03 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

美籍實況主Cjayride 日前約台女、港女上摩鐵大玩泡泡浴，甚至還直播，引發外國網友揶揄台女很「EZ（easy）」，更掀起網友論戰。作家王乾任反問，假設泡泡浴的男主角換成台灣人，女主角也變成洋妞，這些人會被罵「台男很EASY」嗎？

王乾任表示，台灣社會一直存在一股厭女風氣，而厭女最簡單的定義就是「同樣的事情男生做沒問題，女生做就罪該萬死」，如果是台男能夠讓外國女生很EASY，絕對不會被講成不檢點，反而會備受推崇、備受尊敬。

王乾任在《上報》專欄指出，假設今天泡泡浴的男主角換成台灣人，女主角也變成外國人（日韓或歐美），這些人會被罵「台男很EASY」嗎？或者說「台男很EASY」會是一句有殺傷力的道德控訴言詞嗎？

王乾任點出，厭女的社會成因，某種程度應和女性在社會的成就取得大步超前男性，女性不再像過去必須依附男性而活，女性的經濟實力已大幅拉抬，然而社會上原本的優勢階級（男性）並未同樣大幅度的成長，反而有一群男性因女性的上位而向下流動，在經濟上落入不如女性的光景中。

偏偏這群人當中可能有一些仍抱持著傳統父權沙文主義心態，又不好光明正大地在經濟競爭上的失利說什麼，只好轉向其他面向進行發洩與攻訐，女性經濟獨立與性自主後，被社會道德輿論控訴的所謂「不檢點」，就是其中一項攻擊重心。

而所有過去男性可以做的事情，如果由女性來做，卻不會得到和男性所得到的一樣正面評價，反而得到相反的負面評價，這就是台女EASY論的源頭。

王乾任強調，社會上許多男人那麼用力批判泡泡浴的台女，但如果讓批判的男性能夠置身被他們批判的情境中，他們還會如此批判嗎？也許某些男性隱隱作痛的，不是這些EASY的台女行為不檢點，而是不願意「跟他們行為不檢點」，對他們來說並不EASY！

(中時電子報)