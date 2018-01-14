減緩雲林地層下陷有解！湖山水庫完成

2018年01月14日 03:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

為感謝地方社會各界對湖山水庫工程建設的參與及規劃設計施工人員的貢獻，經濟部水利署今13日傍晚在湖山水庫管理中心，特舉辦「湖光山色 水蘊庫藏-湖山水庫感恩音樂會」，不同以往竣工典禮，以點燈祈福及感恩音樂會慶祝。

在經濟部次長王美花、雲林縣長李進勇、立法委員張麗善、台電公司董事長楊偉甫及國發會顧問黃金山等人參與，伴隨美妙悠揚的爵士樂聲，水利署表達對共同參與水庫興建的工作夥伴、機關單位及在地民眾由衷的感謝，同時也呈現出湖山水庫工程其跨域整合供水、民眾參與、生態保育及水資源永續經營的能量，場面溫馨感人。

王次長指出，行政院90年核定湖山水庫計畫，解決雲林地區水源不足，長期抽用地下水導致地層下陷問題，歷時15年完成，是規模相當龐大的工程建設。前瞻基礎建設計畫的水環境建設，107年預定在雲林地區投入17億元經費，包含水環境改善、河川及區域排水改善、伏流水開發及無自來水地區供水改善等計畫，其中也包括「湖山水庫第二原水管工程」，未來完工後將更提升湖山水庫供水量並強化排洪防淤功效。

水利署長賴建信表示，臺灣地區年降雨量是世界平均降雨量的2.6倍，但在中、南部地區降雨期集中，乾枯雨季降雨量相差懸殊。為穩定雲林地區供水的湖山水庫工程終於在105年4月開始蓄水，目前也已完成第二階段蓄水。

待第三階段蓄水完成後，將與集集攔河堰聯合運用，預計每天最大供水量43.2萬噸，每年可供應約1.6億噸用水，對於缺乏大型水源調蓄設施及供水系統的雲林地區具有重大意義，可降低民眾及各產業對於地下水的依賴，減緩地層下陷，同時提供質優量穩的水源，提升用水品質並確保民生及產業用水的穩定供應。

湖山水庫是首座兼具生態保育、人文關懷及社區發展的水庫，在興建過程中納入生態保育措施以保育稀有動植物及其棲息環境，也強化地方民眾參與及溝通，同時在水庫設施中融入地方信仰文化，為公共工程建設樹立典範。

而為了讓水庫更加貼近民眾，水利署中區水資源局現已開放三公園區、玉當山步道、管理中心及參觀台等區域，並規劃再開放壩頂道路及主、副壩平台區域供民眾參觀，讓地方及社會大眾一起守護湖山水庫，打造人、水、土共好的水環境。

(中時電子報)