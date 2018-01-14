「旅人書店」在誠品松菸！週週旅遊講座、樂閱讀

2018年01月14日 03:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「旅行的目的地從來就不是一個地點，而是用全新的角度去看待事物。」── 美國作家Henry Miller

2018翻開新頁，無論你正計畫要來一趟饒富台灣味的行腳旅行、還是抓起行囊勇敢冒險世界之旅，誠品書店松菸店以嶄新風貌與您隨行！1/12起，誠品書店松菸店打造全新店景，以青年旅館Hostel為原型，空間軸線融入Lobby、Lounge等設計概念，在書與非書之間穿梭就像歷經一場奇幻旅程，帶給讀者煥然一新的閱讀享受。

「旅人嗜物所」主題專區引進TRAVELER%27S COMPANY旗下超過百項商品，近乎媲美專賣店。（誠品提供）

最大特色是成立「旅人嗜物所」主題專區，涵蓋旅遊書籍、選品等，輕鬆找到最適合你的旅遊規劃，引進日本文具品牌TRAVELER'S COMPANY旗下超過百項商品，成為全台最齊全的TRAVELER'S COMPANY選品專區。此外，誠品書店松菸店還將每週推出旅行新書發表及主題講座，帶來全年不間斷的豐富旅遊體驗與分享。

誠品書店松菸店期間限定8款TRAVELER COMPANY紀念章，各式旅行戳章，讓手帳歷遊世界。（誠品提供）

TRAVELER'S COMPANY選品專區完整性近乎媲美專賣店。像是幾乎已絕版難尋的「天星小輪印章」和「PAN AM聯名經典黃銅筆」，或是詢問度最高、2017年在誠品書店狂銷上千本的易更換內頁紙品，不用遠赴東京中目黑，在誠品書店松菸店都可尋得。即日起至2/28將提供8款TRAVELER'S COMPANY紀念章，讓粉絲在計畫旅遊的筆記旁蓋印下紀念章款，增添旅遊計畫的樂趣。

誠品書店松菸店風格文具館也運用多年來遊走世界各地、為讀者蒐羅創意風格商品的經驗，以「打包的藝術」、「行走的姿態」、「旅遊的記憶」、「世界的色彩」四大旅行美學主題選品帶您遨遊世界。

TRAVELER%27S notebook入門套組。（誠品提供）

週週旅行主題講座

因應旅人書店主題，誠品書店松菸店還將每週推出旅行新書發表及主題講座，依季節、地域、人文特色等不定期規畫主題旅遊策展，帶來全年不間斷的豐富旅遊體驗與分享。1/14(日)首場講座邀請旅遊達人黃小惠與您分享首爾旅遊秘境，1/20(六)由生態旅遊作家劉克襄引領您愛上香港登山健行。2月份起，還有旅遊作家謝哲青、建築學者李清志、插畫家許書寧、文字工作者邵慧怡等旅遊主題新書分享會，與讀者分享旅行與閱讀的感動。

【誠品書店松菸店每週旅遊主題講座場次】

活動地點│誠品書店松菸店3F Forum

「你不知道的韓國深度遊」分享講座

活動時間│01/14 (日) 15:00-16:30

活動主講│黃小惠 (「跟著韓劇遊韓國」 粉絲團版主)

搭地鐵，遇見香港最美的郊野

活動時間│01/20 (六) 15:00-16:30

活動主講│劉克襄 (生態旅遊作家，行腳節目主持人)

謝哲青《聖雅各之路》新書分享

活動時間│02/03 (六) 15:00-16:30

活動主講│謝哲青 (作家)

邵慧怡《遊蕩的廓線》新書分享

活動時間│02/ 04 (日) 15:00-16:30

活動主講│邵慧怡 (作家)

李清志《美感京都》新書分享

活動時間│02/ 25 (日) 15:00-16:30

活動主講│李清志 (作家)

許書寧《在耶路撒冷看見自己》新書分享會

活動時間│02/ 24(六) 15:00-16:30

活動主講│許書寧 (插畫家)

(中時電子報)