《解密穿山甲》特映！珍貴超音波、超萌寶寶全都露

2018年01月14日 03:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護可愛的穿山甲！牠們可是「盔甲精靈」呢！每年二月第三個周六是世界穿山甲日World Pangolin Day，全球共有8種穿山甲，正面臨嚴重的非法貿易威脅，國際自然保護聯盟(IUCN)更已將馬來穿山甲(Sunda pangolin,Manis javanica)及中華穿山甲(Chinese pangolin,Manis pentadactyla)列為極危物種。台灣也是中華穿山甲的重要棲息地，但即便野生動物保育法已施行多年，台灣的穿山甲與許多本土野生動物一樣，仍持續面對各種存續的危機。

金仕謙園長分享台北動物園在穿山甲保育的成果。（台北市立動物園提供）

今年「世界穿山甲日」前，這部以穿山甲為主角的影片將與大眾見面! 1月13日(週六) Discovery頻道《解密穿山甲》特映會特別選在推動穿山甲保育全球知名的台北市立動物園舉辦，由Discovery頻道、緯創人文基金會及動物園共同邀請250位嘉賓一起觀看3集精采的影片。

屏東科技大學孫敬閔博士與小朋友互動講解穿山甲的習性。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園金仕謙園長特別抽空力挺為活動進行引言，呼籲實踐穿山甲族群與棲地存續分析國際研討會後提出的三大建議六項方案，拯救即將消失的「盔甲精靈」。映後也特別邀請屏東科技大學生物資源研究所孫敬閔博士及台北市立動物園羅諠憶區長兩位專家現身說法，揭開穿山甲的神秘面紗帶領觀眾一起來認識穿山甲，一起守護我們的「盔甲精靈」。

動物園羅諠憶區長接受民眾詢問穿山甲的秘密。（台北市立動物園提供）

穿山甲分布在亞洲與非洲(4種分布在亞洲、4種分布在非洲)，口內沒有牙齒卻有一根比身體還長的舌頭，因為傳統華人迷信穿山甲鱗片具有神奇療效，每年約有十萬隻個體被走私至中國與越南，是世界上非法交易量最大的野生動物之一。

全球首例以人工哺育養大的穿山甲「芎梧」。（台北市立動物園提供）

《解密穿山甲》影片中捕捉了不少穿山甲從出生、覓食到防衛的精彩畫面，看穿山甲如何在上萬隻螞蟻攻擊中將眼耳關閉，用長達30公分的舌頭進行覓食。利用堅硬的外殼捲成球狀自我防衛、還有穿山甲寶寶從眼睛都還睜不開的新生兒，長成能緊緊趴在媽媽背上，跟著外出的可愛模樣。

現場大小朋友熱烈參與首映會。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園更與Discovery頻道合作提供全球首例人工哺育的穿山甲準媽媽「芎梧」照超音波的畫面，更重要的是台北市立動物園與台灣穿山甲專家們多年來的研究，逐步解開了穿山甲許多的生態密碼，這對於穿山甲保育帶來非常大的助益，希望能一起拯救瀕危的「盔甲精靈」。

(中時電子報)