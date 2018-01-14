飛彈來了快避難！ 夏威夷誤發警報嚇死人

2018年01月14日 04:25 中時電子報 高德順

美國夏威夷州居民13日、周六上午8:13分接獲飛彈即將來襲警報，要民眾趕緊避難。接獲警報的居民以為北韓飛彈真的打來了，頓時驚慌失措，不知道該躲到哪去，沒想到警報發出38分鐘後，當局才更正這是起「假警報」！這起大烏龍讓當地居民周末清晨一大早就歷經生死存亡威脅，民眾為之光火。至於假警報怎麼發出？夏威夷緊急事務管理局（Hawaii Emergency Management Agency）事後坦承，是一名內部人員在交接班時，誤觸按鈕發送警訊，造成這起不可思議的錯誤，並強調「不會再發生」。

民眾手機接收到的緊急警報內容寫著：「彈道導彈威脅入侵夏威夷，立即尋求避難。警報還特別註明「這不是演習」。這項警報出現在緊急警報系統上，全美當局利用此系統對大眾發送緊急訊息。夏威夷緊急事務管理局事後證實，這是一場虛驚、是一個錯誤。

這起假警報透過手機發送給所有夏威夷居民，立即引起了島上居民和社交媒體的恐慌。諷刺的是，為防備北韓可能發射飛彈，夏威夷州緊急事故管理局去年12月才剛恢復測試核彈空襲警報，這是近30年來的第一次。當局事後坦承，今天的事故是人員誤觸按鈕造成，不會再犯，但民眾在意的是，政府竟然在訊息發出38分鐘後才更正是假警報的反應過於龜速，讓民眾在周末一大早受驚。

(中時電子報)