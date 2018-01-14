輻射冷卻！今晨嘉義6.7度、西半部白天高溫20度、高屏空品差

告別前幾日寒流，今（14日）起白天氣溫逐漸回升，西半部高溫可達20度。（本報系資料照）

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中時電子報
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告別前幾日寒流，今（14日）起白天氣溫逐漸回升，然因輻射冷卻影響，氣象局今晨仍針對21縣市發布低溫特報（僅澎湖縣除外）。今晨平地最低溫出現在嘉義的6.7度，預估今天西半部白天高溫回升可達20度，然日夜溫差大，外出仍需做好保暖工作，另南部地區因位於背風側，今天高屏地區空氣品質較差。

然因輻射冷卻影響，氣象局今（14日）晨仍針對21縣市發布低溫特報（僅澎湖縣除外）。（圖取自氣象局網頁）

寒流掰掰！今日寒流稍減弱，輻射冷卻影響，各地夜晚及清晨氣溫仍低，全台各地仍容易出現8至10度低溫，須注意保暖。白天起氣溫逐漸回升，西半部高溫可達20度，然西半部日夜溫差大，然但日夜溫差可能超過10度，有心血管疾病的民眾需特別注意。

大致說來，今天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。

另受強烈東北風影響，今天台灣沿海空曠地區風勢較為強勁，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海並有較大風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日高屏地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；屏東地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。

(中時電子報)

今（14日）白天起氣溫逐漸回升，西半部高溫可達20度。（圖取自氣象局網頁）

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