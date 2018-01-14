全新約砲專用App 做愛前先滑手機訂契約

2018年01月14日 05:49 中時電子報 高德順

為了防範＃MeToo、色影師等性醜聞事件再度發生，瑞典將實施一項新的法律，規範在性接觸之前必須雙方明確同意，許多國家也因此跟進這項政策，但你有想過如何證明雙方意願呢？來自荷蘭的「LegalFling」創建了一個具有法律約束力的協議，立定「性同意」作為驗證，一切都在事前滑手機完成，也免於樂趣開始前要求簽合同的尷尬。

根據《JUKSY》指出，「LegalFling」使用方法相當簡單，在個性化設定之下可以設置距離邊界、個人喜好，用戶可以透過照片等選擇對象，再利用各種通訊軟體像《Whatsapp》、《臉書》訊息等發出邀請，甚至有一次多人發送請求的功能，在訂定性交協議前，雙方也可以選擇是否允許某些行為的發生，如同意拍攝影片或相片、使用保險套、是否有性病等，作為一個具法律效力的合同，保護自己的同時也防範犯罪的產生，所有的資料「LegalFling」都使用最高的標準進行加密。

對於有人質疑「LegalFling」是否具有法律效力？官方僅回，合同是具有法律約束力的協議，但在法庭上的實質性必須取決於用戶居住國；另外，「LegalFling」還在開發程序中，未來將在獲得《Apple》和《Google》批准後，才能上架。

(中時電子報)