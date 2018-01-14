1月14日三大報頭條要聞

2018年01月14日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

2018年底地方大選，總統蔡英文昨鳴槍正式開跑，直搗國民黨鐵票區南投輔選。面對艱困選區，民進黨毫不放棄，全力以赴打起組織戰；相反，國民黨艱困選區不是覓無戰將，要不就是黨中央協調牛步化，任由有心一戰的的候選人苦打游擊戰。民進黨從藍營陣地開打，且首輔選「可能贏」的縣市，明顯有組織有策略，才剛開年國民黨似已輸在起跑線。

南韓統一部13日表示，南北韓將於15日在板門店北韓一側的「統一閣」舉行工作會議，就北韓派遣藝術表演團赴平昌冬奧事宜進行協商。

民進黨宜蘭縣、嘉義縣、台南市及高雄市四個初選縣市，明起一連5天開放登記。據透露，原本外界預料，隸屬民進黨新潮流系的宜蘭縣長陳金德，雖有志2018縣市長選舉，但因農地事件及施政爭議大，民調低迷，傾向不登記。

◎工商時報

旺狗年將近，兩岸娛樂消費、觀光旅遊、原物料需求走揚，去年12月業績增溫，搭配題材篩選，包括橘子、VHQ-KY、榮成、宏遠、華航、長榮航等14檔，吸引買盤進駐，提前迎接春節紅包行情。

美國商務部稍早已提交「232鋼鐵國安調查」報告予美國總統川普，川普依法須於90日內決定擬採取之措施。儘管未知美方將如何出招，但山雨欲來之兆，讓兩岸在內的全球鋼鐵業者高度警戒。經濟部國貿局昨（13）日發布新聞稿指出，232調查的案例少，最後祭出措施也很多元，一旦川普採取傳統提高關稅或是配額限制，對輸美鋼鐵產品勢將產生負面影響。

由於美國原油庫存減少，市場持續預期需求上升及供給趨緊，紐約油價上周五為連續第6個交易日走高，全周大漲近5％，已是連4周周線收紅。隨著油價攀抵3年高檔，多頭氣勢旺盛，投機客的原油淨多頭部位創下歷史新高。

◎旺報

隨著中國消費力持續暴增，中國正在成為超級經濟大國。根據日本瑞穗銀行最新發布的數據指出，2018年中國的全年消費總額或將達到5.8兆美元，有望首度趕上、甚至超越美國的消費總額，這不僅是中國成長為超級經濟大國的重要標誌，也意味美國未來在貿易戰中，或將迎來一個與它旗鼓相當的競爭對手。

隨著中產階層消費能力不斷提升，中國高速增長的內需市場，成了重塑全球經濟格局的重大武器。但「市場為王」始終是不變的硬道理，大陸龐大的市場，無疑成了中國與各國博弈時的一大優勢，隨著大陸消費趕超美國，中國正在成為名符其實的超級經濟強國，這也宣告美國在全球獨強的時代，或將終結。

為期4天的2018年國際消費電子展（CES），12日在美國拉斯維加斯閉幕。據據統計，本屆CES展共有約4000家廠商參展，但中、美兩國的廠商家數幾乎等量齊觀，合計就占了7至8成，「兩強爭霸」成了德媒關注重點，德國媒體更驚艷中國企業在美國CES消費電子展上帶來的創新產品，讓世界刮目相看。

(中時電子報)