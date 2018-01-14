驚！七星山出現新火山作用爆裂口？地調所將勘查

2018年01月14日 07:40 中時電子報 高德順

陽明山居民最近發現，在七星山東南麓、也就是小油坑相對位置，連日噴出大量白色氣體迷漫山間，質疑似有如同小油坑的火山作用爆裂口將產生，擔心山腳斷層有活動。經濟部中央地質調查所表示，下周將上山實地探查，確認地表狀況。

為監控微震頻繁的陽明山大屯火山群，國科會、中研院與中央地質調查所等單位，在七星山西北麓、終年噴出硫磺氣的火山地質景觀區「小油坑」，設置觀測儀器，監控地底的岩漿庫與小油坑所在的金山、山腳斷層。根據聯合報，七星山東南麓面對陽明山民居稠密處，最近有居民近日目擊，胡宗南墓園上方原本長年平靜的山麓，連日開始持續冒出白色氣體，昨日噴發情況嚴重，遠處就可觀測氣體明顯迷漫山間，仿若火燒山。由於冒煙處相對位置在七星山另一側相對位置就是小油坑，噴氣現象與小油坑相仿，且兩處一線都位在山腳斷層上，引起居民緊張，質疑斷層有活動，七星山東南麓是否將新出現如同小油坑的火山作用爆裂口。

經濟部地質調查所區域地質組李組長表示，根據大屯火山觀測站近期回報的監測結果，目前大屯火山與金山、山腳斷層相關數據，都仍在背景值裡，呈現穩定狀態。對於陽明山有居民憂心山腳斷層疑出現新的爆裂口，將率員上山實地勘查確認。

(中時電子報)