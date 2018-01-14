執政存有四大迷思 孫大千：蔡未來情況恐更惡劣

總統蔡英文。（中時資料照）

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中時電子報

蔡英文總統昨到南投輔選時表示，不能因怕得罪人就不去做，不然選她做什麼？對此，國民黨前立委孫大千表示，蔡、馬在執政時都存在著四大迷思，「馬英九至少可靠兩岸榮景和外交成果稍微加分，但蔡總統未來的情況，恐怕將更為惡劣」。

蔡英文總統昨日到南投輔選時表示，她說民進黨執政一年多，遇到很多困難、也解決許多困難，很多以前政府不敢做的，她一件件解決。她說雖有許多紛擾，也得罪很多人，可是「別人不敢做的事，我們來做」，不能因為得罪人，就不做事「不然選蔡英文做什麼？」。

對此，孫大千說蔡英文似乎步上與馬英九總統相同的宿命，如影隨形的陳抗，更多的拒馬、更大的管制區。「那是因為他們在執政時，共同都存在著幾個重大的迷思」。

孫大千點出四大迷思，包括自我感覺過度良好、誤判「低薪」問題對社會安定所造成的衝擊、以錯誤的思維和方法解決「低薪」問題以及忽視「青年膨脹潮」的成型。孫大千說青年膨脹潮是指當社會中18歳到25歲的青年達到一定的比例，又無法在工作和收入達到滿足，便會形成一股改變改革的滔天巨浪。「這個浪潮在2016年吞噬了國民黨政權，現在，眼看著又將摧毀民進黨政府」。

孫大千最後表示，前總統馬英九至少可以靠兩岸榮景和外交成果稍微加分，但蔡英文總統未來的情況，恐怕將更為惡劣。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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