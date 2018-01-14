「亡靈」滿街跑也不怕 世界5大特殊慶典瘋打卡

2018年01月14日 08:49 中時電子報 簡怡欣 /綜合報導 /綜合報導

出國除了走看異國風景、大啖特色在地料理，選對時間點，還能體驗到震撼五感的特殊節慶活動。全球旅遊網站就盤點世界5大奇特狂歡節慶，就算「亡靈」滿街跑也不怕，照樣吸引人潮瘋打卡，體驗不一樣的深度旅遊。

善用國定假期及請假攻略，就可擁有連假囉！（圖／HotelsCombined）

新的一年開始，迎來2018年多個連續假期，只要妥善安排假期、訂好機票與住宿，就可飛到世界的另一端，享受專屬於自己的旅遊。HotelsCombined特別推薦5個世界狂歡節慶，搭配全年度連續假期的請假攻略，讓您可以提前準備，體驗異國文化的特色之旅！

▶228連假，就看印度色彩節！

印度色彩節，也稱灑紅節（Holi Festival），於3月前後的月圓之日舉辦。維持兩日的歡慶，到了第二天，所有街道皆會被五顏六色的粉末及顏料所覆蓋，人們會彼此潑灑色彩，象徵單調的冬天已經結束，準備迎接繽紛的春天。推薦可至印度神祗奎師那神的出生地、馬圖拉（Mathura），感受全印度最傳統的節慶氛圍。可選擇入住Hotel Spiti等旅宿，離慶典地點胡里門（Holi Gate）不到20分鐘車程，便在午后時分，沿著活動路線移動到亞穆納河河岸，盡情享受色彩攻擊，一起大喊「Happy Holi」！

印度色彩節（Holi Festival）

．節慶日期：2018/03/02

．請假攻略：請03/01~03/02，可獲5日連假

．推薦旅宿：Hotel Spiti

白夜節期間最盛大的「紅帆節」，以出航祝福畢業的學生。(圖/shutterstock提供)

▶端午假期，到聖彼得堡享受白夜！

俄羅斯的聖彼得堡（St. Petersburg）位處高緯度地區，夏季白天最多長達23小時，反之冬季日照時數則相對短少。在此特殊地域條件下，紀念日照體驗的白夜節（White Nights Festival）便應運而生。節慶期間將舉辦舞蹈、戲劇、音樂等演出的「白夜之星藝術節」及狂歡遊行等，6月23日前後更有「紅帆節」作為此節慶高潮，以紅帆船出港及燦爛煙火，象徵中學畢業生迎接人生新階段。建議可選擇近涅瓦河畔旅宿，如佩德羅皇宮飯店即為建築風格典雅，亦具備spa設施、當地套裝行程等服務之優質住宿，對於安排夜船暢遊涅瓦河的遊客更是便利。

聖彼得堡白夜節（White Nights Festival）

．節慶日期：2018/6/11-7/2

．請假攻略：請06/19~06/22，可獲9日連假

．推薦旅宿：佩德羅皇宮飯店Petro Palace Hotel

西班牙的蕃茄大戰已有逾70年的歷史，被稱為「世界最大食物大戰」。(圖/shutterstock提供)

▶抓住暑假尾巴，去西班牙玩蕃茄大戰！

暑假結束前，帶著小朋友來趟畢生難忘的節慶體驗，而西班牙的蕃茄大戰或許是個不錯的選擇。在布尼奧爾鎮（Bunol）的蕃茄大戰已有逾70年的歷史，被稱為「世界最大食物大戰」，共會丟擲出10萬公斤的蕃茄。因往年遊客太過踴躍擠爆小鎮，2013年起須購票才能進場玩樂；另有兒童版蕃茄大戰可讓4~14歲孩童免費參加。由於小鎮住宿地點有限，建議可入住附近都市瓦倫西亞（Valencia），如在HotelsCombined評分高達9.9分的埃斯普萊瓦倫西亞民宿，地理位置及服務皆獲好評，在混戰後提供絕佳的住宿體驗。

西班牙蕃茄大戰（La Tomatina）

．節慶日期：2018/08/29（８月最後一個週三）

．請假攻略：暑假結束前，一定要衝一下

．推薦旅宿：埃斯普萊瓦倫西亞民宿L'Esplai Valencia Bed & Breakfast

慕尼黑啤酒節開放至晚上10點半，從早到晚都非常熱鬧。(圖/shutterstock提供)★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

▶中秋連休，慕尼黑啤酒喝夠本！

從一場賓主盡歡的皇家婚禮演變而來，德國慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）現已成為世界愛啤酒人士必定到訪的節慶。除了來自慕尼黑傳統釀造廠的眾多啤酒外，更有德國美食、音樂會、馬戲團表演等，更可看到身著傳統巴伐利亞服裝的德國人，玩著現代化的遊樂設施，感受時空交錯的有趣體驗，吃、喝、玩、樂一次全都滿足。慕尼克藝術飯店為逾百年的飯店，但提供現代化的設備及服務，距離啤酒節活動場地的泰瑞莎廣場（Theresienwiese）步行僅9分鐘，對於想好好享受啤酒節愉悅氛圍的遊客是十分便利的選擇。

慕尼黑啤酒節（Oktoberfest／Munich Beerfest）

．節慶日期：2018/09/22~10/07

．請假攻略：請09/25~09/29，可獲9日連假

．推薦旅宿：慕尼克藝術飯店Arthotel Munich

亡靈節遊行中，人們會打扮成骷髏上街，觀光客也常加入同歡。(圖/shutterstock提供)

▶冬天來臨前，探訪墨西哥亡靈！

近來觸動人心的動畫電影《可可夜總會》中，熱鬧又有趣的墨西哥亡靈節，讓您印象深刻嗎？顛覆華人對「亡靈」黑暗且神秘的看法，墨西哥人會張貼五顏六色的骷髏剪紙、裝扮成骷髏造型，以歡慶狂歡的氣氛，備妥萬壽菊及食物，迎接死去的親友回家團聚。令人印象深刻的墨西哥市遊行，即從獨立天使紀念碑走至憲法廣場，行走的骷髏們及嘉年華會的熱鬧氣氛值得一看。建議可選擇住在廣場附近旅宿，如墨西哥城憲法廣場市中心酒店，步行即可達遊行地點，更有頂樓餐廳，可在用餐時一覽墨西哥美景。

墨西哥亡靈節（Día de los Muertos／Day of the Dead）

．節慶日期：2018/11/01~11/02

．請假攻略：年底到了，快把特休用完

．推薦旅宿：墨西哥城憲法廣場市中心酒店Hotel Zocalo Central

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(中時電子報)