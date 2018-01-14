MLB》太空人得海盜寇爾 退出競逐達比修？

2018年01月14日 08:52 中時電子報 蔡銘仁

海盜跟洋基自去年就在談交易寇爾(Gerrit Cole)，到今年都沒能達共識，太空人只花3天就搞定，據美媒報導，太空人用4球員跟海盜達成協議，不過犧牲的代價不小，包括年輕速球派投手馬斯葛魯夫(Joe Musgrove)跟他們農場評價第9的內野手莫朗(Colin Moran)，都成為籌碼。

海盜自去年就有拋售寇爾的打算，原本外界預期洋基能得標，但海盜想從洋基農場挖走頂級新秀，洋基不願放人，雙方協商因而停擺。太空人在美國時間1月10日啟動交易，當時就傳交易接近定案，不過消息被太空人總管魯諾(Jeff Luhnow)否認。

相隔3天，太空人犧牲馬斯葛魯夫、莫朗、右投弗利茲(Michael Feliz)跟外野手馬丁(Jason Martin)換得寇爾。其中大聯盟資歷最豐富為馬斯葛魯夫跟弗利茲，馬斯葛魯夫去年季中從先發轉後援、表現不俗，出賽38場戰績7勝8敗、自責分率4.77，是太空人世界大賽的成員之一。

弗利茲連3年在大聯盟有出賽紀錄，速球均速達96英里的他，去年在大聯盟出賽46場，戰績4勝2敗、自責分率5.63。這筆交易有價值的還有莫朗，24歲的他連2年有在大聯盟亮相，去年首場出賽生涯首轟就出爐，共出賽7場繳打擊率3成64、上壘率4成17、長打率8成18。

太空人得寇爾，補足先發5人輪值的最後1個空缺。美國記者羅森索(Ken Rosenthal)認為這筆交易並不算差，不過他納悶的是，洋基拿C.弗雷塞(Clint Frazier)當籌碼沒換成，但海盜卻選擇同意太空人的條件，「弗雷塞比太空人拿出4球員的任何1人都還要有價值。」

太空人此舉，除了補強先發，有可能影響到自由市場的動向；日媒《每日新聞》推測，太空人有很高的機率會退出達比修有競逐戰。若是太空人退出，就會剩小熊、洋基、遊騎兵、雙城跟1支還未曝光的競爭者等5隊繼續搶標。

(中時電子報)