上任三年就讓台北被超車？羅智強曝柯P隱憂

2018年01月14日 09:12 中時電子報 謝雅柔

全球電商龍頭亞馬遜旗下的亞馬遜雲端服務AWS與新北市政府合作，將進駐板橋台北遠東通訊園區（T park），打造聯合創新中心。對此，前總統府副秘書長羅智強直言，難道柯文哲上任短短三年，就讓台北被超車了嗎？

新北市政府日前舉辦「新北市-亞馬遜AWS聯合創新中心」合作備忘錄簽署記者會，新北市長朱立倫表示，亞馬遜AWS（Amazon Web Services）來台設立創新中心不只是針對新北市，而是面向全台灣，讓政府、服務業與社區能透過雲端服務升級，讓生活更智慧化，並結合亞馬遜資源及分布各地的創投與優秀資源，讓新創企業能加速成長。

對此，羅智強在NOWnews名家論壇中指出，全球頂尖的公司決定落腳新北，是台灣喜事，但讓他納悶的是，為何亞馬遜會選擇落腳新北？他說若要講硬體，桃園離竹科更近，又坐擁112億元預算的「亞洲矽谷」計畫；要講軟體，內科、南軟已成立多年，馬、郝市府時期也展現傲人成效，「難道柯文哲上任短短三年，就讓台北被超車了嗎？」

羅智強指出，許多企業到新北投資，他認為跟朱立倫說的「時間是企業最重要的成本」，行政部門必須要跟上跨國企業的效率。「像柯市府，光一個『和平國小籃球館』招商案，公文就在市府裡躺了半年，這怎麼會讓企業有信心呢？」

羅智強也提及，柯文哲上任後，不在乎言論、政策反覆，遇到市政問題又常常「不問事實，先罵為快」。羅說這些特質看在企業主眼裡，自然是膽戰心驚，避之而後快，而這様的領導風格，讓台北光華漸黯。

羅說亞馬遜落腳新北，是給朱立倫的肯定，也是給柯文哲、鄭文燦的提醒，「對於台北市民來說，台北不再領頭，能不驚憂？」

(中時電子報)