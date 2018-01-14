遠東巨城購物中心去年業績上看110億 今年擴大營運規模

2018年01月14日 10:00 工商 龍益雲

遠東巨城購物中心初估合計遠東SOGO百貨巨城館去年業績上看110億元再創新高，更大舉吞下新竹市場逾60％。

遠東巨城購物中心 (Big Cicy)統計去年業績年增率6％，全年超過240萬輛汽車、215萬輛機車停入，搭乘接駁車人數也逾135萬人次，U-Bike租借次數26萬輛，周年慶更在12月2日星期六以1,163輛創新竹市單點租借量紀錄，在在顯示遠東Big City已是桃、竹、苗消費者心中娛樂購物首選。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示：遠東巨城掌握桃、竹苗、消費趨勢及人口結構變化，清楚定位為家庭全客層，並善用寬廣面積極大化娛樂與購物空間，打造全家人1日生活圈及Life Style購物體驗環境。

游欣宜指出，遠東巨城平均每年兩次調整櫃位，每年調整品牌比例達25％，讓桃、竹、苗消費者能即時與台北同步體驗最新流行趨勢。

例如餐飲擁有的大小餐廳、美食街、甜點輕食飲品等店櫃逾70家，可供用餐座位合計4,000個；停車空間更是得天獨厚之處，汽、機車各3,000個車位，讓民眾不必擔憂停車問題，今年將分階段、樓層環洋樹脂(Epoxy)工程，不僅翻新地面、修正動線、標示更加明確，也將大幅增加空間明亮度，提供「汽機車族」更優質的停車環境及服務。

游欣宜強調，新竹市整體百貨市場約180億元，以新竹縣、市家庭收入和支出排名前五名，加上南桃園市、苗栗縣整體人口數來看，仍有成長空間，今年將擴大約2,500坪營運面積來完整連結並豐富目前的營業項目，持續引進高人氣的品牌。

她說：「遠東巨城開幕以來，已成為許多新竹家庭、朋友相聚的最佳去處，更是許多外縣市民眾到訪新竹必逛地標。」

(工商)