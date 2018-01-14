小模命案 仍有證人未到庭 程宇再延押獄中過年

士林地院認為，程宇因涉犯重罪，且有滅證、逃亡之虞，加上仍有證人未到庭，日前第3度裁定延長羈押2月。(圖/中時資料照)

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中時

犯下南港陳姓女模命案的兇嫌程宇，最近在法院審理期間提出新的待證事實，聲請傳喚證人，士林地院認為，程宇因涉犯重罪，且有滅證、逃亡之虞，加上仍有證人未到庭，日前第3度裁定延長羈押2月，羈押期限至3月21日為止，並禁止通信接見，程宇須在看守所內過年。

檢方調查，程宇去年2月間透過梁姓前女友以外拍為由，與陳女取得聯繫，隨後陸續以梁女之臉書帳號聯絡，與陳女約外拍，將其帶往南港區某大樓地下一樓，搶走其背包、手機等物，並性侵得逞，程宇擔心事跡敗露，以背包背帶勒死陳女，檢方依竊盜、強制性交故意殺被害人、強盜、行使偽造私文書、詐欺取財等5罪嫌起訴程宇，並以程宇出監又再犯，難期日後有「教化可能性」，有與社會永久隔離之必要，建請法院量處「最重之刑」。

士院審理時，程宇辯護律師還特別針對檢方求刑理由，遞狀聲請鑑定釐清程宇是否有教化可能。士院自去年6月22日羈押程宇，至9月21日第1次延押2月，11月21日第2次延押2月，羈押期限至今年1月21日止。

法官認為，程宇涉犯強制性交故意殺被害人、強制猥褻、偽造文書、竊盜、強盜、詐欺等罪涉嫌重大，再加上程曾於2015年、2016年間屢遭通緝，又於本案警詢、偵查時，供稱前往台中是要躲藏等語，對犯行歷次所述都不同，且還將證據棄置於不同地點，更製造陳女生存假象，而且其供述與相關證人證述及證據不合，有羈押必要。

加上近來由於程宇在審理期間，一再提出新的待證事項，聲請傳喚證人。因此法官認為，全案尚有證人待訊問，程宇若不予以羈押，未來難進行追訴、審判及執行，因此裁定自今年1月22日起延長羈押2月，並在全部證人詰問完成前，繼續禁止接見通信。

(中時)

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