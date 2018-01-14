視察健康公宅　柯P：沒辦法再更便宜了

2018年01月14日 10:34 中時 柯伶穎 、 鄭任南

台北市長柯文哲14日視察北市公共住宅模範標竿的健康公宅，親自體驗公宅的居住感。 （鄭任南攝）

台北市健康公宅12日至2月1日下午5時止開放申請，20日至22日開放現場參觀。台北市長柯文哲今日搶先視察，被問及對公宅滿不滿意？柯文哲表示，硬體沒問題，但網路、有線電視等軟體要再精進，不過談到價錢，柯文哲也老實說「沒辦法再更便宜了」。

都發局表示，健康公宅共507戶，包含一房型360戶、二房型100戶、三房型47戶。一房型13坪月租金為1萬400元、17坪1萬3600元；二房型23坪租金1萬8500元、28坪2萬2400元；3房型31坪2萬4900元、34坪2萬7200元，租金包含管理費。

台北市長柯文哲14日視察北市公共住宅模範標竿的健康公宅，親自體驗公宅的居住感。 （鄭任南攝）

配租方式分為抽籤制和評點制，只要是台北市民、設籍松山區自強里和鵬程里滿一年以上、在台北市就學就業、原住民身分、低收戶，符合5種身分者適用抽籤戶，並保留戶數給特殊情況身分戶。

不過，抽籤比率上，凡設籍松山當地有30％、台北市23％在地就學就業沒有設籍5％，有媒體質疑，通常都是外縣市需要租屋，但反而設籍松山比率較高？柯文哲表示，這叫「有利可圖」，因為居民通常都不喜歡在當地蓋公宅，所以要用鼓勵的方式，讓在這個地方對公宅的抵抗下降，讓當地老百姓喜歡，才願意支持政府的政策；在當地就學就業的人，則可以減少上下班交通動線。

台北市長柯文哲14日視察北市公共住宅模範標竿的健康公宅後，回答媒體的問題。 （鄭任南攝）

柯文哲說，現在要做的是滾動式改進的政府，先上線蒐集意見後再漸漸修改；在排序上，理想跟務實當中找到最大的效率，而且第一批是5百戶，未來公宅若增加到接近2萬戶就會比較簡單。

健康工宅提供簡易家具（櫃子、廚具），柯視察時，也對網路設備等相當關心。柯文哲表示，現在網路系統一定要方便，他強調，未來政府是一個服務業，政府不是只有提供一個空的公宅，然後要冷氣機等要你自己想辦法，未來考慮增加有線電視、網路、熱水器等選項，讓民眾選擇增加價錢。

(中時)