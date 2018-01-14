學測明入闈 大考中心提醒考生應試要帶身分證明

2018年01月14日 11:09 中時 林志成

林志成／台北報導

今年大學學測1月26日、27日舉行，共有13萬6465個考生報考，相關試務人員將於明（周一）日起陸續入闈。大考中心特別提醒，今年學測沒有准考證，考生要自行帶身分證明應試，否則會被扣減該科成績1級分。

今年學測最大變革是，國文科、英文科增加測驗範圍至第五學期，其餘考科不變；國文科包含「國文（選擇題）」與「國語文寫作能力測驗（簡稱『國寫』）」，分節施測，考試時間皆為80分鐘；其餘英數社自各科均為100分鐘。

大考中心說，國寫答案卷為A3尺寸1張，正面與背面格式相同，正面為第一題作答區、背面為第二題作答區，作答方式為「直書」。

大考中心指出，今年學測首次取消製作准考證，改寄發考試通知。考試通知雖為非必要入場應試文件，惟為利於考生查找試場，仍請考生於考試當日攜帶考試通知。若於考試前毀損或遺失，可自行至大考中心網站（107學測試務專區）查覽或列印。

大考中心說，考生入場應試時應攜帶有效身分證明，以避免因違規而被扣減成績。簡章規定之有效證件為以下五種：國民身分證正本、附有照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕駛執照正本。

大考中心特別提醒考生，學生證無論有沒有照片，都是無效證件；無照片之健保卡也是無效證件；證件影本也屬無效。若入場應試時未攜帶有效證件，且至當節考試結束鈴聲響畢未送達指定地點，則屬違反試場規則，將扣減該節考試成績１級分。

事實上，大考中心之前舉行的今年高中英聽考試，也是首度未印製准考證，結果未帶身分證等有效證件應試的考生爆增22倍，都遭扣分。大考中心提醒，今年學測考生務必攜帶有效證件應試，否則因為一時不小心忘記帶而被扣分，實在划不來。

(中時)