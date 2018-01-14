婚事有譜！偶像男星鬆口：覺得閃婚很酷

敖犬坦言女友Phoebe是生命中最重要的女人之一，也完全符合媽媽對未來媳婦的標準。(中時資料照片)

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中時電子報

超夯青少年節目《模范棒棒堂》班底出身、曾任唱跳偶像男團「Lollipop@F」團長的男星敖犬，2015年陷合約糾紛單飛，沉寂了3年之久，前些日子除了待在中國大陸拍戲，還在去年底發行新專輯，如今36歲的他不僅事業有起色，人生的道路也準備跨步向前，跟女友穩定交往的敖犬，鬆口認了對婚事有想法。

敖犬雖身為偶像，但年過35也是想想人生下一步的時候了，據《壹週刊》報導，他和模特兒女友Phoebe(陳郁婷)已經交往5年之久，坦言媽媽對女方的董事善良相當滿意，覺得Phoebe完全符合未來媳婦的標準，至於他本人，雖然連求婚都還沒想過，但鬆口說了：「我覺得閃婚很酷」，離結婚就只差「一個感覺」。

而敖犬已將媽媽跟女友認為是生命中最重要的兩個女人，之前合約發生問題時，外傳是媽媽主導他的工作，讓敖犬氣呼：「我很生氣，因為真的跟她沒關係」，然媽媽反倒堅強，從蒐證到對簿公堂都陪到他到底，而Phoebe則是他傾訴的對象，雖然女友比他小10歲，但有什麼不順心，反倒能夠很成熟地安慰他，敖犬也因此想開了點，嘆這10年大大小小的事情都遇過，這次事情大了點，但過了，「也沒有什麼好怕的東西了」。

至於感情，由於之前他有很長一段時間在對岸拍戲，敖犬坦言分隔兩地難免有時感到沒有安全感，所幸女友很體諒跟包容，所以他大節日一定會想辦法跟Phoebe一起度過，也必定用心準備禮物，也因此讓感情相當穩定，但對於婚事，敖犬表示還沒有進一步規劃，怕現在結婚生子就不能專心在工作上，且女方也支持他的決定沒給壓力，所以對此抱持「順其自然」的態度。

(中時電子報)

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