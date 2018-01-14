為台泥股票拒辭婦聯會基金會董事長？辜嚴倬雲：惡意抹黑

2018年01月14日 10:53 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

前海基會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲去年底遭內政部解除婦聯會主委職務，昨日有媒體報導指稱，辜家有意翻案婦聯會與內政部簽行政契約的決議，原因與台泥股票有關。辜嚴倬雲今日再發聲明鄭重澄清，強調她從頭到尾反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解，婦聯會的財產不是不能查，但是不能由行政單位違反憲政精神，片面用獨裁政體的方式來扭曲清算。

媒體報導指出，婦聯會在辜嚴倬雲擔任主委時代，陸續買了許多辜家台泥股票，目前總共持有高達5億元台泥股票，一直是內政部與婦聯會協商時的關切焦點。相關人士表示，辜家藉委任律師強勢介入婦聯會，與這些台泥股票有關。辜嚴倬雲說，婦聯會持有台泥股票一事，確是事實。但這是因為她對這家公司相對熟悉，對其長期發展有信心，相信這樣的投資對婦聯會的資產有保障。

辜嚴倬雲聲明全文如下：

針對一月十三日聯合報和自由時報的報導，內容諸多對於婦聯會業務的不實報導及對本人的不當污衊，必須提出嚴正的抗議與澄清。最近的一些流言和評論，影射婦聯會願意和內政部簽訂行政契約，是因為無法面對檢驗。這種惡意抹黑是對幾十年來認真從事公益工作的婦聯會及我個人最大的羞辱。

我從頭到尾就反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解。因此我強烈要求和解的前提必須是明確斷定婦聯會不是任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產。婦聯會的財產不是不能查，但是不能由行政單位違反憲政精神，片面用獨裁政體的方式來扭曲清算。當時想法是一旦走向法律訴訟，所有的資訊在公正的司法面前攤開，可受司法和歷史的檢驗。所以我寧願被撤換，也不願意簽下一個不明不白的和解書。

這些報導為了打擊我，製造許多不實的流言，我在這裡一一說明。

關於婦聯會持有台泥股票一事，確是事實。我不熟悉股市，選擇投資台泥是因為我對這家公司相對熟悉，對其長期發展有信心，相信這樣的投資對婦聯會的資產有保障。事實也證明這樣的投資為婦聯會創造了倍數的正面收益。而婦聯會持有的台泥股票佔總股數約千分之三，純粹是期投資理財的考量，這麼小比例的股數，對經營權毫無影響，怎麼會如報導說的是「辜家態度和這些台泥股票有關？」試問關連在哪？

其次、婦聯會同仁的優退方案，早已明文定案。內部有人要我在當時談判過程中趕快先發放，我加以拒絕。怎麼可以在雙方談判時，內部先亂？我們一方面和內政部協商時就把員工照顧作為必要條件之一，另一方面我也清楚和同仁表達，真有錢被凍結的狀況發生的話，我個人會負責讓同仁領到該有的優退待遇。報導說沒有任何方案，完全與事實不符。

另外就是說個人決定要捐助辜家有關基金會十位數的捐款，更是含沙射影的人格謀殺。事實是去年辜公亮文教基金會來函提案，希望婦聯會考慮支持捐助，與政府文化部門合力於大台北地區興建一座中型表演廳。

這件捐助案的標的是興建公共財的表演廳，不是捐給單一基金會的運作。而婦聯會所有重大決議，包括這一件，也都必須經過常委會議討論決議。這個案子後來沒有通過，更是證明了婦聯會的運作決策的公正性和透明度。這種把話說一半的含沙射影指控，反而是幫我澄清了外界對婦聯會可能的誤解。

整篇報導的消息來源，都是「相關人士」、「據指出」、「有些人」和「有成員說」。我希望放話的相關人士勇敢地站出來，不要躲在媒體身後抹黑。而報導的媒體也要善盡查證責任和平衡報導，勿淪為有心人士單方面放話的操弄工具。

回想當年投身婦聯會工作之後，持續不斷地從事勞軍、奬學金、救濟貧困等公益慈善活動，在我任期內兢兢業業，善加管理之下，資產不減反增。會裡的每一分錢，我們都善盡管理人的責任，發揮最大的效益。這樣的抹黑是不可以被接受的。

因此，我希望婦聯會可以自動委請四大會計師事務所來查帳，清楚向社會大眾說明婦聯會運作的金錢流向。社會大眾要知道，內政部要婦聯會提供數十年前的勞軍捐收支資料，這是完全強人所難的，這部分因為年代久遠、人事更迭以及歷經搬遷等因素，資料確實殘缺不全。但是婦聯會依據法律和慣例所必須保存和申報的財務資料，都是完整存在的，也絕對經得起外界的檢驗。

這些事情迄今的發展，令我很難過。當時我撤告，是為了不讓婦聯會陷入紛爭。現在看到婦聯會內部有人這樣對跟她們共同打拼多年的前主委作抹黑不實的放話，但是對於實質在追殺威逼的內政部和黨產會卻是握手言歡，真是莫大的諷刺。為了捍衛個人名譽以及對歷史負責，我必須站出來對抗這種不公不義。我相信善良的台灣同胞是會支持我秉持公義和良知，將事情攤在陽光下說明清楚的。

(中時電子報)