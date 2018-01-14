NBA》柯瑞大神歸位 勇士險遭暴龍演出大逆轉

柯瑞傷癒復出就拿24分、9助攻與6籃板。(美聯社)

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中時電子報
暴龍射手迪羅薩強行切入，遭到柯瑞(左)拉手犯規。(美聯社)

腳踝扭傷缺陣1場就告復出的柯瑞，差點見證到勇士慘遭對手上演大逆轉，幸好柯瑞最後2.5秒穩穩罰進2球，幫助勇士驚險以127比125氣走地主暴龍，目前戰績35勝9敗，繼續穩居西區龍頭，也領先西區第2火箭3.5場勝差。

有了柯瑞傷癒歸隊，勇士上半場火力全開，不只首節攻下43分創下本季單節新高，上半場猛轟81分，也創本季半場得分新高，幫助勇士打完上半場，就已領先地主暴龍27分，沒想到雙方打到下半場，場面卻逐漸變得緊張。

因為勇士第3節火燙手感逐漸降溫，讓暴龍逐漸縮小落後差距，打到最後3分51秒，暴龍追到只差1分，更不可思議的場景是，本季罰球命中率高達9成26的柯瑞，竟在最後45秒出現兩罰落空的離譜表現，雙方仍差1分。

幸好杜蘭特最後21.3秒穩穩投進中距離，幫助勇士領先3分，邁爾斯三分強行出手沒進，迪羅薩又在搶籃板球時踩線出界，暴龍選擇刻意犯規，再送柯瑞上到罰球線，這次他穩穩罰進2分，宣告暴龍想要完成27分大逆轉無望。

柯瑞14日交出24分、9助攻與6籃板的全能數據，不過勇士得分最高的球員，還是「浪花弟」克雷湯普生26分，杜蘭特25分、6籃板及5助攻，卓雷蒙格林14分、8助攻與3籃板；暴龍則以迪羅薩42分最高。

(中時電子報)

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