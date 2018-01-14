響應狗年 南市消防隊宣導邀毛小孩助陣

台南市消防局第一大隊響應狗年，14日辦理119消防宣導活動時，邀請毛小孩穿上防火宣導衣助陣。（萬于甄攝）

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消防局第一大隊辦理消防闖關活動，以寓教於樂的方式，希望強化民眾防災的意識，進而達到宣導效果。（萬于甄攝）
消防人員以綁氣球的方式，讓民眾操作停躺滾，指導民眾要壓迫氣球才能達到滅火的效果。（萬于甄攝）

響應狗年，台南市消防局第一救災救護大隊14日辦理119消防節宣導活動時，請來可愛的毛小孩以及台南自訓的3隻搜救犬助陣，與許多親子一起趣味路跑1公里，現場也舉辦消防闖關戳戳樂，用寓教於樂的方式，強化民眾防火、防災的憂患意識。

消防局第一大隊14日上午在南元休閒農場辦理「2018消防宣導有『狗』讚，全民防災GO GO GO」，活動內容包含趣味路跑、繪畫著色、園遊會活動等，並邀請到動保志工黃連發帶領特技狗狗，穿上防火宣導衣表演特技，不僅讓民眾驚呼聲連連，同時增加消防安全知識。

此外，活動安排消防闖關戳戳樂，民眾經過關門開窗求生、地震自保、身上著火停躺滾、濃煙低姿勢爬行、CPR操作等防災步驟後，只要在南元農場及消防局第一大隊臉書粉絲專頁打卡，就可兌換戳戳樂遊戲一次，吸引許多家長帶著孩子排隊闖關體驗。

有鑑於近年來不斷傳出有民眾因身上著火，導致嚴重燒燙傷，第一大隊在闖關遊戲「身上著火停躺滾」的關卡中，以綁氣球操作停躺滾，讓民眾了解著實壓破氣球，才能達到滅火的效果，透過活潑趣味的方式，從中強化民眾正確的防救災知識及與技能。

第一救災救護大隊長丁春能表示，年關將至，近期一波波的寒流來襲，增加火源的使用機會，為防範火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防之重視，消防隊辦理防火、防災宣導活動，希望用寓教於樂的方式，讓民眾從日常生活建立危機意識，減少災害損失。

(中時)

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