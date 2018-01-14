MLB》2年前被馬林魚放棄 他搖身國聯頂尖後援

2018年01月14日 11:35 中時電子報 蔡銘仁

悍德(Brad Hand)過去在馬林魚時，只是平庸的先發投手，最後甚至遭指定讓渡，沒想到這卻改變他的命運，悍德到教士轉為全職後援，近2年搖身國聯頂尖後援投手之一，據美媒報導，悍德已獲教士開出3年1975萬美金合約續留，「2年前被讓渡時，我從沒想過能拿到複數年合約。」

悍德2011年從馬林魚出道，當時他還是先發投手，但表現並不好，未能擠進固定先發輪值，在2016年4月遭馬林魚指定讓渡。隨後教士撿回悍德，並協助他轉為全職後援；悍德在教士首年表現傑出，出賽82場戰績4勝4敗、自責分率2.92，不過7次後援機會，只成功過1次。

悍德投出信心，去年生涯首度入選國聯明星隊，並在7月中旬接任「守護神」；他總計出賽72場，戰績3勝4敗、自責分率2.16，26次後援機會守住21次。悍德展現價值，現在替2年前到教士時年薪不過54萬的自己，爭取到3年1975萬、外加第4年球隊選擇權的複數年約。

「這是改變人生的大事！」悍德直言，2年前他被馬林魚讓渡時，從沒想過能拿到複數年約，現在他會更努力，也很興奮能繼續在教士打拚，「教士給我機會，2年前發現我的某些特質，我很感謝他們，這2年我把握住機會，期望一切可以繼續下去。」

然而教士近年戰績慘，前次打季後賽已是2006年的事；悍德想去其他更有機會進季後賽的球隊，應該不難，不過他選擇留下，「我不認為教士離贏球很遠，也許3到4年後會很讓人興奮，我想成為那其中1員。」教士的希望，就是那潛力居聯盟頂尖的農場戰力。

(中時電子報)