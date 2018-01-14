大甲溪水源保護區最後一塊拼圖 谷關系統審議通過

東西橫貫公路的牌樓是谷關風景區地景。(陳世宗翻攝)

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通往谷關紅色的篤銘橋地景。(陳世宗翻攝)

台中市大甲溪上游水源保護區污水下水道建設最後一塊拼圖跨出重要一步！繼石岡壩、梨山、環山系統後，谷關系統獲內政部營建署下水道建設推動會審議通過。

水利局表示，原谷關水資中心預定地遭敏督利、艾利颱風影響而暫緩辦理，為減少保護區內水源污染，市府積極尋找替代場址，配合聚落分布型態，向中央提報計畫，去年12月通過開辦谷關污水下水道系統，預估投入約1.3億元經費，實施計畫核定後將正式啟動，預計110年完工。

水利局指出，谷關污水系統位於石岡壩自來水水源重要取水口上游，人口以聚落方式分散於全區各處，家庭生活污水未經妥善處理即排入大甲溪，是造成水庫優養化的主要原因之一。原谷關水資中心預定地因敏督利、艾利颱風暴雨、土石流影響，已沖刷流失而暫緩辦理，為減少保護區內水質、水源污染，市府積極尋找替代場址。

水利局長周廷彰說，配合聚落分布型態採分散處理方式，市府經評估可行後提報「內政部營建署下水道建設推動會」審議，去年12月谷關污水下水道系統獲通過開辦，所需建設經費估計約1.3億元，預計於110年建設完成，實施計畫核定後將正式啟動，成為繼石岡壩、梨山、環山系統後推動的系統，台中市水源保護區污水系統全部納入建設。

未來生活污水透過水資中心處理後，不僅可以減少保護區內水質、水源污染情形、降低水庫優養化問題，對於日常使用的自來水水質，也多一層保障，更有助改善當地環境衛生、維持自然生態，提升觀光產值。

周廷彰強調，因谷關地區地形環境，水資中心用地有限，透過污水系統處理家庭生活污水，風景特定區內溫泉旅館並配合環保局《水污法》管制，將帶動整體發展效益。

(中時)

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