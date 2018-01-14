中市府力推大車站計畫 台中車站廣場明動工

中市府力推大車站計畫台中車站廣場明天動工，預計今年8月中旬完工。(陳世宗翻攝)

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台中市政府配合鐵路高架化推動「台中大車站計畫」，重塑站區都心，活化舊市區再生。台中車站廣場(廣6)工程規劃廣場設置舖面、植栽綠化，進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置等，為大台中首要入口打造兼具現代化與歷史風貌的新門面；15日將啟動工程，預計今年8月中旬完工。

建設局長黃玉霖表示，台中大車站計畫每個工程細節環環相扣，各個介面更需要溝通合作，才能順利執行計畫藍圖。未來台中車站廣場(廣6)工程將改善整體都市景觀，廣場將設置舖面、植栽綠化，也進行周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路設置，為民眾打造更安全、舒適的現代化休閒活動場域，同時搭配路型調整與景觀設計，讓現代化廣場及綠意休閒意象，與百年老車站景觀共融，打造台中市國際化入口嶄新門面。

建設局指出，因應鐵路高架化第2階段通車，「台中車站廣場(廣6)工程」之前由鐵工局中工處代辦，於105年12月6日開工，但期間因都審及交維問題遲未能通過，導致工程停工，施工廠商因停工提出解約，工程停頓。

為推動大台中願景實現，建設局與交部部鐵工局於去年11月9日，終止「台中車站廣場設計、施工」委託代辦，由市府接收辦理，並重新發包，工程經費約1億1,800萬元，明日將正式開工。

黃玉霖表示，工程範圍涵蓋建國路及中山路、台灣大道等路口，為有效減少施工期間對站前交通影響，工區劃分為A、B、C、D、E共5區，分兩階段進行。第1階段明日進場，施作A、B、C工區，預計今年5月20日完成；第2階段則進行C、D工區施作，配合開放已完成工區供通行使用，預計今年8月中旬完工。

建設局強調，屆時若鐵工局辦理的新台中車站工程完工，台中車站將呈現全新樣貌，加速台中大車站計畫藍圖成形。工程期間造成民眾及用路人不便，也請市民多加體諒。

(中時)

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