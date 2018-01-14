動支舊預算修繕閣揆官邸合法？橘委打臉政院說謊

友善列印
中時

親民黨立委陳怡潔日前踢爆行政院違法動支尚未經立法院審查通過的預算去修繕閣揆官邸，政院日前對此回應是合法動支，是動支民國104到107年之連續性公共建設計畫。陳怡潔今公布相關資料，反駁行政院，該計畫每年度都要重新申請，每年金額都不同，直接挪用去修復長官官邸仍是違法挪用。

行政院日前解釋，該預算是用107年度建築節能與綠廳舍改善補助計畫屬於建研所補助、已獲授權的民國104到107年之連續性公共建設計畫。陳怡潔今表示，該預算是用來修繕院本部辦公廳舍，而不是修繕長官官邸。

陳怡潔也拿出「107年度建築節能與綠廳舍改善補助計畫」的計畫須知打臉行政院。陳怡潔表示，申請須知明定說要在105年12月15日前，就要把申請資料給建研所，且逾期不予受理。但位在金華街的青創基地，8月才回歸政院做為院長官邸之用，行政院現在說修官邸的錢是向建研所申請補助計畫的經費支應，難道行政院能神預測，105年底就知道107年要幫尚未就任的賴揆修繕官邸？？

申請須知也提到，「補助計畫雖提前辦理一〇七年度籌備工作，後續仍需俟該年度本方案預算經立法院審議通過後，方可據以執行。」她質疑，但目前這筆預算根本就還沒審查通過，為何行政院能要求建研所先給經費？難道是利用權勢欺壓下級機關，逼迫先給錢？

陳進一步質疑，補助計畫的選取原則也明定，必須「位處宣導效益高、往來人員眾多」。院長官邸根本不可能開放民眾參觀，何來宣導效益高、往來人員眾多？如果行政院向建研所申請經費真的是要用來修繕官邸，怎會符合此原則？「還是賴院長官邸未來要開放民眾參觀？」

陳怡潔呼籲，行政院發言人不要再硬凹了，要修繕院長官邸沒人反對，即便是動用預備金的方式也不會有太多質疑，但行政院的作法竟是把原本建研所要補助給政院修繕辦公廳舍的錢，轉挪用到給賴揆修繕官邸，已違反補助經費必須專款專用原則，且又一再說謊企圖隱瞞，根本就是把人民當笨蛋，相當可惡

(中時)

泛藍爭相紀念小蔣搶選票 陸媒：… 葉毓蘭：小英把警察踐踏成血汗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。