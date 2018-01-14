動支舊預算修繕閣揆官邸合法？橘委打臉政院說謊

2018年01月14日 12:15 中時 周毓翔

親民黨立委陳怡潔日前踢爆行政院違法動支尚未經立法院審查通過的預算去修繕閣揆官邸，政院日前對此回應是合法動支，是動支民國104到107年之連續性公共建設計畫。陳怡潔今公布相關資料，反駁行政院，該計畫每年度都要重新申請，每年金額都不同，直接挪用去修復長官官邸仍是違法挪用。

行政院日前解釋，該預算是用107年度建築節能與綠廳舍改善補助計畫屬於建研所補助、已獲授權的民國104到107年之連續性公共建設計畫。陳怡潔今表示，該預算是用來修繕院本部辦公廳舍，而不是修繕長官官邸。

陳怡潔也拿出「107年度建築節能與綠廳舍改善補助計畫」的計畫須知打臉行政院。陳怡潔表示，申請須知明定說要在105年12月15日前，就要把申請資料給建研所，且逾期不予受理。但位在金華街的青創基地，8月才回歸政院做為院長官邸之用，行政院現在說修官邸的錢是向建研所申請補助計畫的經費支應，難道行政院能神預測，105年底就知道107年要幫尚未就任的賴揆修繕官邸？？

申請須知也提到，「補助計畫雖提前辦理一〇七年度籌備工作，後續仍需俟該年度本方案預算經立法院審議通過後，方可據以執行。」她質疑，但目前這筆預算根本就還沒審查通過，為何行政院能要求建研所先給經費？難道是利用權勢欺壓下級機關，逼迫先給錢？

陳進一步質疑，補助計畫的選取原則也明定，必須「位處宣導效益高、往來人員眾多」。院長官邸根本不可能開放民眾參觀，何來宣導效益高、往來人員眾多？如果行政院向建研所申請經費真的是要用來修繕官邸，怎會符合此原則？「還是賴院長官邸未來要開放民眾參觀？」

陳怡潔呼籲，行政院發言人不要再硬凹了，要修繕院長官邸沒人反對，即便是動用預備金的方式也不會有太多質疑，但行政院的作法竟是把原本建研所要補助給政院修繕辦公廳舍的錢，轉挪用到給賴揆修繕官邸，已違反補助經費必須專款專用原則，且又一再說謊企圖隱瞞，根本就是把人民當笨蛋，相當可惡

(中時)