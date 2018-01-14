油價連五漲! 95無鉛汽油創3年新高

2018年01月14日 12:07 中時電子報 周鎮宇 、 彭暄貽

台灣中油剛才宣布，明天（15日）凌晨零時起，汽油每公升調漲0.2元，柴油每公升調漲0.3元，92無鉛汽油每公升將漲至27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.1元。其中用油量最大的95無鉛汽油將創3年來新高。

明天汽油漲價也是自去年12月11日起，連續第5周調漲，累計汽油每公升調漲金額已達1元，其中95無鉛牌告價創3年來新高。

至於台塑石化昨已提前宣布本周新油價，汽、柴油分別調漲0.2、0.3元，92無鉛汽油將來到每公升27.1元、95+無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升24.8元。

中油指出，本周調價指標7D3B週均價從每桶65.72美元上漲至67.06美元，新台幣兌美元匯率升值0.012元，國內油價依公式計算調幅為1.6％，汽油價格每公升調漲0.2元，柴油價格每公升調漲0.3元。

美國能源資訊局（EIA）最新數據顯示，截至2018年1月5日，美國商業原油庫存較前週減少490萬桶至4.195億桶，創2015年8月來新低。美國能源部報告將2018年全球石油日需求增長預估較前月上調10萬桶，至年增172萬桶，2019年全球石油需求也預估將年增每日165萬桶。

此外，由於債台高築、基礎建設瓦解，及大量的石油工人離職，南美最大產油國委內瑞拉的石油產業倒退十多年。據普氏能源調查，2017年12月，委內瑞拉的原油日產量較前月下滑10萬桶至170萬桶，創下15年來新低；影響所及，委內瑞拉在非自願前提下，其原油產量大減也成為減產執行率最高的國家。

(中時電子報)