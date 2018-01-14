還沒瘋完！投資客刷卡買比特幣　利息債高

比特幣2017年瘋狂飆漲，很多尚未進場的投資客仍躍躍欲試。（圖/Shutterstock）

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中時電子報

比特幣熱潮未過，現在不但出現尚未進場的投資客冒險以信用卡購買比特幣的方式，瘋狂追逐比特幣的新高價，但是這一舉動恐怕吃力不討好，因為調查顯示這些人用信用卡買比特幣以後，仍有高達2成的人還沒有還清帳單，這樣惡性循環的結果恐怕會讓帳單越來越繳不完，形成龐大的債務系統。

根據外電新聞《Cryptovest》報導，比特幣投資客似乎一點都不擔心在比特幣瘋漲的情況下，自己投資的現金會在這種情形下不翼而飛，反而逆勢想要爭取更多獲利的機會，現在不但有投資客利用刷卡的方式購買比特幣，這種投資方式很可會累積出一大筆可觀的循環利息，造成投資者還不出錢來，但是他們仍然對於比特幣的後勢相當具有信心。

在南韓首爾，一名工作人員展示如何使用比特幣自動提款機。(圖/新華社)

借貸平台LendEDU針對672名比特幣投資者展開調查，發現18.6%的人曾經用信用卡購買比特幣，而在使用信用卡買了比特幣以後，仍有22.13%尚未繳清信用卡帳單。

令人驚訝的是，其中高達70.37%的人認為儘管他們還沒有繳清信用卡利息，但是他們以信用卡購買比特幣的行為依舊相當「值得」。另有將近9成的人相信他們未來可以再把從比特幣獲利的現金拿來償還這些繳不完的卡債。

(中時電子報)

文章來源：Bitcoin Investors Are Not Worried About Crash, Will Continue Using Borrowed Money to Trade

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