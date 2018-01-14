《翻爆旺美食》小小一碗大大滿足 盤點北中南人氣碗粿

2018年01月14日 12:33 中時電子報 綜合報導

◎中崙阿美碗粿 道地台南味

中崙市場改建後各攤位門庭若市，而麻豆阿美碗粿是中崙市場附近唯一的碗粿攤，更是每天上午12時不到攤前就堆滿了售罄的碗粿空碗，一天可以賣出150碗，晚到的只好明天請早！

◎長壽街碗粿 標榜港式風味

本從事西點麵包師傅近30年的呂素晴，18年前突然感到倦怠，開始自學包子、饅頭、蘿蔔糕、碗粿等中式點心，並在樹林區長壽街內開了間包子店，沒想到，口味廣受在地人的歡迎，不僅附近公司行號的訂單接不完，門口更是人潮不斷，產量有限的碗粿每天一定賣完。

◎養生客家水粄 南苗市場飄香

客家水粄是多數苗栗子弟小時候的記憶，水粄就是閩南人稱的「碗粿」，而「水粄」跟「碗粿」不一樣的地方在於佐料。位於南苗市場裡的廟口客家米食老闆鄧易順說，以前客家人比較貧窮所以水粄的佐料就是簡單的豆腐乾、韭菜、宏蘿蔔絲，而碗粿則加入鹹蛋、豬肉等。

◎圓屋客家碗粿 天然Q彈

台中市南屯區圓屋客家米食的碗粿有古早味，除了傳統客家碗粿必有的菜脯外，老闆改良成更符合現代口味，再加上選用後腿絞肉、新社香菇、新鮮紅蔥頭拌炒的肉燥、韭菜，口味獨到，真材實料，1碗只賣35元，物美價廉，去年5月開業至今，佳評不斷。

◎米農莊 新市必訪這一味

台南新市公有零售市場內的米農莊碗粿店，由施炳雄和詹美玉夫婦經營約28年，目前交由第二代接手，店內的裝潢設計走時下年輕人的風格，但碗粿的滋味仍維持傳統的古早味，成為新市公有市場內的美食小吃名攤之一。

◎在來舊米做碗粿 一賣20年

位在台東市光明路三角窗的三海百貨行，門口分別有碗粿及菜燕的攤車，其中碗粿已經賣了近20年，傳承自台南口味的碗粿，為了迎合台東的口味，米醬的甜度減低、搭配Ｑ軟的碗粿、炒香的菜脯，讓饕客一吃上癮。

(中時電子報)