陸今年零售額快達5.8兆美元 美將面對同等超級經濟體

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隨著中國大陸經濟體量不斷增加，美國可能很快就要面對一個同等的經濟超級大國。美國《華盛頓郵報》日前報導稱，隨著中國消費主義的繼續暴漲，2018年，中國的零售業預期將會和美國持平，甚至超過美國。中國龐大的國內市場將會吸引所有的企業滿足中國消費者的需求，但同時，川普希望平衡中美之間貿易的目標可能也會遭到挑戰。

美國《華盛頓郵報》報導，根據日本瑞穗銀行(Mizuho)的數據顯示，2018年中國的零售額可能達到5.8兆美元（171.5兆新台幣），有望與美國的零售額持平甚至趕超。而十年前，這一數據僅為美國的四分之一。

報導稱，在中國，極速上漲的中產階級忙著購買新的衣服、手機、汽車和其他商品，上海被稱為「東方巴黎」，這一切都受益於中國經濟的高速發展，在過去10年中，中國的人均GDP從2000美元增加到了8000美元。

瑞穗銀行首席中國經濟學家沈建光表示，中國在貿易談判中的最強武器毫無疑問是巨大並且高速增長的國內市場，這將會極大的改變實力的對比，美國將會有史以來第一次在可能的貿易戰中面對旗鼓相當的對手。

在美國大選期間，川普曾經把中國稱為「經濟敵人」，認為雙方貿易嚴重不平衡，2016年，中美貿易順差達到了3100億美元。

報導引述美國麻省理工教授奧托(David Autor)指出，美國總統川普雖然想改變雙方貿易嚴重不平衡的情況，但無論川普打算做什麼，美國目前都讓中國在貿易上大勝。

奧托表示，川普摧毀了跨太平洋夥伴關係協定(TPP)，這將讓中國在未來10年中獲得巨大優勢。他說，摧毀TPP的影響力堪比中國加入世貿組織，「如果你想找一個美國影響力衰落的節點，或許就是退出TPP了。」

(中時)

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