粵斥資4千億 陽江核電廠明年投產

2018年01月14日 13:25 旺報 林永富

大陸廣東陽江核電站是目前大陸一次核准機組數量最多和規模最大的核電項目，也是國家規劃重點能源建設項目。總投資約850億元人民幣（下同，約合新台幣3890億元），連續建設6台百萬千瓦級核電機組，目前1-4號機組已投入商業運行，5-6號機組建設順利，明年前全面建成投產，將為粵港澳大灣區提供世界級的電力供應。

陽江核電站整座核電站關鍵設備國產化率超過85%，成為大陸核電規模化、系列化、標準化發展的重要標誌。

陽江核電站位於「南海之濱」陽江市東平鎮，連續建設6台百萬千瓦級核電機組，規劃總裝機容量648萬千瓦，單機108萬千瓦。據中廣核集團陽江核電有限公司透露，1至4號機組陸續於2014年到2017年3月正式投入商運，5號機組於2017年7月完成冷態功能試驗，6號機組正處於全面設備安裝階段。

據統計數據，陽江核電站目前完成計畫總投資的90%；僅2017年前三季發電量便達220億度，產值94.6億元。按計畫，5、6號機組計畫分別於2018年和2019年建成投產，屆時年發電量達480億千瓦時，相當於香港全年的用電量；與同等規模的化石能源相比，相當於減少標煤消耗1497萬噸，減少向環境排放二氧化碳3923萬噸，環保效益相當於在珠三角地區種植了近10萬公頃的森林，可以覆蓋半個深圳或一個香港。

(旺報)