萬人空巷盛事 揭台中老二媽的「人神親情」

台中市西屯區公所區長何國裕（左），頒發感謝狀給台中市丹慶季媽祖會理事長廖福龍，感謝廖福龍的協助編撰！（陳世宗攝）

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台中市西屯區公所區長何國裕（右四）與協助編撰及提供史料的專家學者合影！（陳世宗攝）

台中市每3年一次重要的民俗活動「老二媽返回西屯省親」，因融合著親情、故鄉情及土地情，每次遶境都萬人空巷，引為西、南屯區的盛事，被登錄台中市無形文化資產。而台中市丹慶季媽祖會等單位也將老二媽省親「人神親情」故事編輯成書，讓史料能永續流傳。

台中市丹慶季媽祖會理事長廖福龍說，老二媽的神蹟傳說，發生於清嘉慶7年（1802），相傳老二媽是西屯大魚池的廖家閨女廖品娘過世後，前往南屯犁頭店的萬和宮附身老二媽，當年廖品娘的母親到萬和宮見到老二媽時，老二媽竟然流下親情淚神蹟膾炙人口。

地方耆老指出，西屯廖家後代便尊稱萬和宮老二媽為「姑婆祖」，犁頭店也與西屯區大魚池結下神傳之緣，約定讓「老二媽」每3年於農曆三月回娘家省親，一解鄉愁！老二媽的信仰充滿人神之間的親情交流，登錄為台中市無形文化資產。

西屯區公所鑑於老二媽西屯省親遶境活動，具備先民開發精神及聚落活動特殊性，連結西屯與南屯居民友誼與親情交流，也是地方信仰及民情的展現，特邀請台中市鄉土文化學會創會長黃豐隆教授、丹慶季媽祖會等，編撰紀錄成冊，讓傳說與宗教信仰活動廣為流傳！

「萬和宮老二媽西屯省親的故事」新書，13日在西屯區公所舉行發表會，亦為今年的省親活動文化祭揭開序幕！區長何國裕說，期望透過此書體驗老二媽省親活動之際，也可認識西屯豐富的人文歷史、在地美食，並作為遊子與學生的鄉土教材及按圖索驥的旅遊書籍。

(中時)

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