朱立倫到樹林鎮南宮 首發旺來福來春聯

2018年01月14日 13:04 中時 陳俊雄

今日天氣晴朗吸引民眾前往領取春聯，鎮南宮廟埕也被熱情民眾擠滿。（陳俊雄攝）

朱立倫花了1多小時才親手送出2000多份的春聯。（陳俊雄攝）

新北市長朱立倫14日前往樹林鎮南宮首發旺來福來春聯，他表示，今年春聯特色是金色的旺字特別大，代表「大旺」、「金旺」，防水材質也能「長旺」，由於天氣轉晴天氣回暖，朱立倫花了1個多小時，才將約2000份的春聯逐一送給到場的民眾手上。

為了迎接即將到來的狗年，新北市政府結合「大旺」、「金（真）旺」、「長旺」的設計概念，推出「旺來福來」狗年春聯，市長朱立倫14日上午10時於樹林鎮南宮首度發送新款春聯，祝福大家在新的一年能夠「運勢旺、福氣來、旺來福來」，吸引爆滿民眾前來排隊領取春聯。

朱立倫表示，今年的春聯設計不僅充滿喜氣，也很有福氣，旺字的設計特別大，代表「大旺」；燙金字代表「金（真）旺」；考量部分春聯貼在戶外，今年春聯特別使用防水材質，更希望能夠「長旺」。市府印製春聯賀年，期待每位市民「運勢旺、福氣來、旺來福來」。

朱市長說，樹林鎮南宮是樹林地區非常有名的廟宇，鎮南宮長期以來熱心投入公益活動，尤其是燈會活動也辦得有聲有色，市府為了特別感謝廟方，在鎮南宮舉辦新北市第一場的春聯發送活動。

為了領取這份象徵喜氣的旺來福來春聯，鎮南宮一早就湧進滿滿人潮，還有不少民眾一早就來排隊，朱立倫前後花了1個多小時，才親手將2000多份春聯發放給民眾，希望每位市民將神明加持過的春聯帶回家張貼，把滿滿的福氣帶回家裡，讓全家人順利、平安。

民政局表示，今年的「旺來福來」春聯，從15日起在全市29個區公所及市府一樓聯合服務中心發送，歡迎市民前往索取。

(中時)