喬帥澳網復出前 先送記者巧克力嘗甜頭

2018年01月14日 13:20 中時電子報 林宋以情

喬柯維奇與教練阿格西抵達澳網備戰。(美聯社)

前塞爾維亞球王喬柯維奇(Novak Djokovic)墨爾本公園復出前，照以往慣例，記者會上送上巧克力讓記者嘗嘗甜頭。自去年溫網後睽違6個月回歸賽場，「喬帥」坦承狀態非百分百，但此時此刻拚戰絕對沒問題。

去年溫網後因肩傷提前結束球季，「喬帥」自爆，早在2016年澳網肩膀就出現問題，帶傷拚戰了約1年半，原本並不想以此做為藉口，「身為選手多少都有傷勢在身，但我的情況每下愈況。」

期間讓出球王寶座，走過復健路，排名滑落至14名，喬帥如今回過頭看仍舊不悔，「生命中的每一件事都有意義。我妻子9月生下第2胎，我可以在她身邊陪伴他們5個月，這是人生最美之處，當然我也想念網球。」

Six-time champion ✅

Chocolate enthusiast ✅@DjokerNole continues his tradition of handing out chocolates to media at the #AusOpen. pic.twitter.com/aLWVeVKmnu — #AusOpen (@AustralianOpen) 2018年1月13日

喬帥按年初首戰和年末最後戰都自備巧克力慣例，請記者們品嘗，期待作為他本季首戰的澳網，能夠順順利利有甜美收穫，6屆澳網冠軍說，「我相信如果我傾注全心全力，絕對有機會能在大賽走得長遠。」

喬帥首輪對手是美國楊恩（Donald Young），8強有可能碰上「瑞士二哥」瓦林卡，也與世界第2費德勒籤表同側，追尋第7冠路上還得先過費德勒這關。

(中時電子報)