民宿改裝「小瑪莉」 警便衣登門玩後逮捕老闆

早期在台灣流行的電玩機台「小瑪莉」，被民宿業者改裝成贈品機，遭警方扣機並送法辦。(圖/翻攝自YouTube)

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中時電子報

台南一間民宿特地找來早期在台灣流行的電玩機台「小瑪莉」改裝成贈品機，並在旅客退房時，提供硬幣投入機台，來隨機獲得一種文創商品或是飲料，藉此得到娛樂效果。不過機台還沒開放，就有員警便衣登門，要老闆將機台插電讓他玩，再以「民宿營賭」為由將老闆送辦。

據《自由》報導，台南市警二分局指出，派便衣員警到場調查，發現該機台有投、退幣口，現場請業者當場測試，有得分可退幣的情形，所以依《刑法》第268條「意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博」函送法辦，最重可處3年徒刑。

民宿老闆表示，他的文創民宿營業未滿一年，為了創造故事性，將民宿打造成外星人主題，並改裝小瑪莉機台上的版面改裝成外星人圖案，加深旅客對民宿的印象。老闆表示，這個計畫尚未啟動，只有在測試時才會插電，還沒有旅客玩過，「那位員警是第一個玩贈品機的人！」

老闆還指控，當時員警向才剛上班3天的櫃台小姐表示「我是老闆的朋友」，要求玩機台，員警自己投硬幣玩了一下，二分局馬上派大批人馬來查扣機台，並將他送辦。

對此，警方表示，小瑪莉是公告查禁機台，擺放查禁機台在公共場所，屬違反《電子遊戲場業管理條例》，就算沒人使用，警方仍會依法查扣。至於老闆是否涉嫌賭博，將由台南地檢署認定。

(中時電子報)

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