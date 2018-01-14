30幾幅原住民題材畫作 福澤基金會六樓展出至月底

2018年01月14日 13:42 中時 林雅惠

曾經擔任採訪記者的江文兟為南部美術協會會員，多次深入高雄市原住民區採訪，多年來以原住民為主要創作題材，這次他以近年的30幾幅圖像在福澤基金會六樓展場展出，作品細膩的刻畫出原住民少女的驚豔，「山林中的美麗傳奇」從元月八日起至元月三十一日，歡迎大家一起來分享來自山林的美麗傳說。

著迷於原住民文化之美，江文兟以採訪新聞之便多次進入原住民地區採訪攝影，深切體認原住民生活、文化具有藝術之美，2009年11月參加茂林多納黑米祭後，感動魯凱族祭典上所展現出豐富美麗的傳統頭飾、服飾，同時也被參加祭儀的原住民少女的美麗所震攝，驚訝台灣原住民之美與文化內涵竟如此獨特，從此決定以畫筆來描寫記錄台灣原住民的美麗影像。

江文兟過去對原住民區除了有詳盡報導外，也著迷在原住民的雄壯舞姿與美麗容顏，認為，台灣原住民表現了原始的粗獷與細膩的文化美感，欣賞原住民婉約的傳統歌聲與少女曼妙的舞姿，這些少數民族所具有的傳統文化精髓與美麗印象，具備有推上國際舞台的條件。

江文兟從2009年以來累計30幾幅作品，元月八日起在高市福澤基金會展出，讓各界朋友一起分享原住民少女的驚艷，細細品味原住民頭飾、服飾之美與文化意涵，江文兟以非科班出身的筆調描繪出原住民少女的細緻，盡量保持原有色彩的呈現，與學院派作品的調子不同。

(中時)