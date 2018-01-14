MLB》洋基傳給達比修大約 紐媒：敢給試試看

2018年01月14日 14:13 中時電子報 蔡銘仁

達比修有日前傳出獲洋基開出7年1.6億美金大約，儘管達比修表示數字有誤，但他解釋前已引起不小的討論，紐約媒體反應更是劇烈，報導標題寫道「嘿，洋基！你們敢給達比修那種長約試試看」，並直言若總管凱許曼(Brian Cashman)打算給達比修這合約，會是個錯誤。

洋基爭取寇爾失利後，將目光轉向達比修，雙方也都坦承已見過面。團隊薪資已達1.78億美金的洋基，想盡可能滿足達比修年薪2000萬起跳複數年約要求，也不想超過奢侈稅1.97億門檻，在投身競逐後已在試圖賣掉未來3年還有約6300萬薪資的艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)。

不過艾斯柏瑞還沒賣掉，《ESPN》廣播主持人麥可凱(Michael Kay)就爆料洋基曾給達比修7年1.6億合約，但達比修48小時內沒接受而撤回。雖合約數字被達比修否認，但《紐約每日新聞》記者哈波(John Harper)反應相當不悅的說，洋基給他這樣的大約，會是個錯誤決策。

哈波認為，洋基若真的給31歲的達比修這合約，會衝擊到自由市場現在的局勢，且洋基現在已脫離重建期，也打出不錯的表現，「可以想洋基如果用超過4年的合約去簽達比修，會有多後悔。」再者對洋基來說，想給達比修大約最大的阻礙，就是薪資空間。

以目前來看，洋基給達比修2000萬年薪，薪資無意外會超過奢侈稅門檻，他們又想替7月的交易運作鋪路，看起來不容易，不過凱許曼很有自信，表示會創造足夠的薪資空間。現在洋基的方案是交易艾斯柏瑞，但哈波認為，很少有球隊願把超過800萬投資在艾斯柏瑞身上。

洋基送走艾斯柏瑞還不夠，哈波推斷他們會把合約剩1年1300萬的羅伯生(David Robertson)送走。但哈波認為羅伯生雖將滿33歲，他去年季後賽顯然是洋基的最佳中繼，尤其貝騰塞斯(Dellin Betances)還不知能否找回身手，洋基的爭冠路上，羅伯生會比達比修還有價值，不建議洋基這麼做。

不過凱許曼曾說，洋基老闆們目前的態度，是無論哪個球員很好，都不打算讓薪資超過奢侈稅門檻。換言之，要現在的洋基給達比修大約，是有難度的，洋基先前也有傳聞要等達比修降價，如果洋基想得達比修又要讓薪資有運用空間，或許交易2個人還不足夠。

(中時電子報)