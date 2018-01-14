曾因口音被不友善對待 香港交換生：仍深深愛上台灣

台北101。（資料照,陳麒全攝）

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中時電子報

有名從上海來的交換生在網路上詢問高雄服務品質好、技術佳的髮廊，她也提到幾個月去高雄滿知名的髮廊剪髮，被以「426」稱呼。不過她說她自從來到台灣，就深深愛上台灣了，「即使發生了這些事情，我還是深深的認為，台灣最美麗的風景是『人』」。

有名網友在《Dcard》發文指出，她是從上海來的交換生，來高雄已經半年，適應的很好，同學們人很好很熱心，超級喜歡台灣。她發文詢問高雄服務品質好、技術佳的髮廊，她也提及她曾在高雄剪髮的經驗，她說原先該髮廊的服務還不錯，不過她卻聽到設計師稱她「426」。香港交換生表示，「我知道我從中國來，講話有口音！我知道我從中國來，你們不喜歡！我知道我從中國來，我叫426！」但是她說她不應該被這樣對待吧？就算被這樣對待，也講小聲一些不要讓她聽到吧？

「我自從來到台灣，我就深深愛上台灣了」。該名香港交換生指出，她也很想改掉她的口音，但是短時間真的沒那麼好改過。她說她也想出生在台灣，在台灣長大，在台灣工作、生活。該名香港交換生說，即使發生了這些事情，她仍深深的認為，台灣最美麗的風景是「人」。她最後也表示想要在放假回上海之前整理頭髮，希望網友推薦服務品質不要太差，但是希望能處理她頭髮的店家。

對於該名交換生被稱呼426，網友則回應表示「不用改口音啦！欣賞別人的好也要愛自己的好」、「我不討厭大陸人！我覺得政治歸政治人歸人」、「很謝謝你喜歡台灣，但不要因為喜歡台灣，而想要改掉來自自己家鄉的一切」、「台灣太多自以為的人」、「自己是台灣人看到喜歡台灣的任何人都覺得好開心」、「不用特別改掉口音呀 每個人都是獨特的」、「別在意真的，沒有必要改自己的口音」、「那家就不要再去了 有夠沒禮貌」、「沒禮貌的臺灣人真丟臉」。

此外，也有網友認為她沒查好資料就發問是伸手牌，批她「不管哪來的，就算火星來的也先去google啦」、「真的是每次只要是外國人伸手就雙重標準誒」、「這種只打個爬文看這兩間不錯大家有沒有推薦的，要是是台灣人一定被罵好嗎」、「板上一堆台灣人這樣問就被說伸手，為什麼換了個外國人就風氣不同？」

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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