小英行程形同封村？吳斯懷嗆遍地開花將常態化

友善列印
工商

蔡英文總統赴南投為黨籍參選人站台，為阻隔抗爭群眾，被質疑擴大管制形同封村，八百壯士發言人吳斯懷今天表示，蔡英文行程，如影隨形遍地開花將形成常態化，未來只會越來越有組織、手法日益精進、參加團體越來越多。

蔡英文上周五赴南投中興新村中興會堂站台，進出周邊道路都列入管制範圍，她致詞時表示，她知道一年多來推動年金等改革遭受很多外界的批評，也得罪很多人，但是不能怕批評就什麼都不敢做，「不然大家選蔡英文當總統做什麼」。

吳斯懷今天在臉書嗆聲，嘲諷蔡的說法是「大哉問！」他說，小英南投輔選，中興新村警方原公告管制區，幾乎全村受限，形同戒嚴，引發嚴重民怨，臨時變更限縮至中興會堂周邊。

吳斯懷表示，民調低盪到26%，是一連串違憲違法錯誤施政造成，「小英還自以為是，驕傲地認為只是少數人反對改革」。

他說，堅持走隱性台獨、兩岸進入冷對抗、經濟毫無起色、錯誤廢核政策、追殺國民黨、違憲強推公教年金改革、勞基法修惡、農田水利會官派立法、軍人年改即將決戰、勞保年金還不敢出手，「這些加總起來絕不是少數，是台灣的大多數，其中包含綠營支持者」。

吳斯懷表示，年底選舉是人民算帳的唯一機會，好好珍惜手中選票，別再選出這些心中只有權力、金錢的獨裁者。

他也「順便提醒」蔡英文及國安單位，如影隨形遍地開花，這種場景已經形成常態化，未來只會越來越有組織、手法日益精進、參加團體越來越多；週末輔選行程不可能保密，全國各地民怨四起，鐵絲網拒馬圍城會隨著小英行程，不斷移動，處處擾民。「不怕得罪人民就繼續硬幹到底吧！」

(工商)

丁守中四顧茅蘆 羅智強點頭擔任… 江啟臣沙鹿市場拜票 顏家兄妹陪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。