小英行程形同封村？吳斯懷嗆遍地開花將常態化

2018年01月14日 14:41 工商 崔慈悌

蔡英文總統赴南投為黨籍參選人站台，為阻隔抗爭群眾，被質疑擴大管制形同封村，八百壯士發言人吳斯懷今天表示，蔡英文行程，如影隨形遍地開花將形成常態化，未來只會越來越有組織、手法日益精進、參加團體越來越多。

蔡英文上周五赴南投中興新村中興會堂站台，進出周邊道路都列入管制範圍，她致詞時表示，她知道一年多來推動年金等改革遭受很多外界的批評，也得罪很多人，但是不能怕批評就什麼都不敢做，「不然大家選蔡英文當總統做什麼」。

吳斯懷今天在臉書嗆聲，嘲諷蔡的說法是「大哉問！」他說，小英南投輔選，中興新村警方原公告管制區，幾乎全村受限，形同戒嚴，引發嚴重民怨，臨時變更限縮至中興會堂周邊。

吳斯懷表示，民調低盪到26%，是一連串違憲違法錯誤施政造成，「小英還自以為是，驕傲地認為只是少數人反對改革」。

他說，堅持走隱性台獨、兩岸進入冷對抗、經濟毫無起色、錯誤廢核政策、追殺國民黨、違憲強推公教年金改革、勞基法修惡、農田水利會官派立法、軍人年改即將決戰、勞保年金還不敢出手，「這些加總起來絕不是少數，是台灣的大多數，其中包含綠營支持者」。

吳斯懷表示，年底選舉是人民算帳的唯一機會，好好珍惜手中選票，別再選出這些心中只有權力、金錢的獨裁者。

他也「順便提醒」蔡英文及國安單位，如影隨形遍地開花，這種場景已經形成常態化，未來只會越來越有組織、手法日益精進、參加團體越來越多；週末輔選行程不可能保密，全國各地民怨四起，鐵絲網拒馬圍城會隨著小英行程，不斷移動，處處擾民。「不怕得罪人民就繼續硬幹到底吧！」

(工商)