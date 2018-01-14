拍攝奇萊山雪景闖鐵道 民眾遭批不要命

民眾大罵闖鐵道拍照行為白目，根本就是不要命了。（民眾莊俊碩提供）

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拍攝奇萊山雪景闖鐵道，民眾遭批不要命。

寒流來襲，海拔超過3000公尺以上的奇萊山群峰飄下瑞雪，從花蓮木瓜溪橋抬頭就能看到山頂蓋滿靄靄白雪，景色絕美，今天中午一群民眾冒險走到鐵道旁取景，被路過民眾拍下，一輛疾駛的普悠瑪號，緊急鳴笛警告並呼嘯而過，讓人看了捏把冷汗，痛罵不要命了！

家住花蓮市的莊姓民眾表示，下午1時許當時在壽豐鄉木瓜溪橋北上車道路肩邊坡拍攝山頂雪景，看到遠方約8人到10名男女走進鐵軌旁攝影，忍不住危險行徑拍下上傳臉書，痛罵該群人白目行為，質疑「跑到鐵軌上這樣對嗎？」、「這樣拍照真的有比較強嗎﹖」

莊姓民眾說，自己也喜歡攝影，如果要拍火車映襯著雪景的美照，根本不需要闖入鐵軌，而且這群人都是拿手機在拍，闖鐵軌的實在太危險，一行人在鐵路旁攝影約十分鐘後，在警方獲報到場前，早已自行離去。不少民眾得知後也大罵「超有事！」害自己也別去影響大家。

台鐵花蓮運務段段長吳金添說，鐵路有專有路權，民眾擅闖鐵軌已經違法，更可能有生命危險，呼籲民眾勿觸法。鐵路警察局花蓮分局長謝明順指出，依《鐵路法》70條規定行人不得在鐵路路線內通行，依法可開罰1萬元至5萬元。

警方強調，花蓮、台東過去都曾有類似民眾闖鐵道拍照案例，若民眾侵入鐵道旁行為延誤到列車通行或造成列車急煞造成危險，可能已涉及《公共危險罪》嫌，警方將循線約談照片中攝影民眾到案說明。

(中時)

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