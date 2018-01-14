鼓勵業者包機遊花東 觀光局最高補助30萬元

香港快運航空去年包機來回花蓮-香港，可獲觀光局補助。（資料照片）

友善列印
中時
王思慧

為吸引更多國外旅客來花東地區旅遊，交通部觀光局9日公告實施「花東永續旅遊境外定期包機來台獎助要點」，經營國際包機業務的航空公司、旅行社，申請連續4個月以上，且每周至少2來回架次的定期包機，直飛花蓮或台東機場未有定期航線的新興航線，補助其前28架次，依國家、地區不同給予補助，最高30萬元，申請期限至108年12月31日止。

日、韓地區每來回架次補助30萬元，東南亞除菲律賓外，每來回架次補助25萬元，港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每來回架次補助15萬元，經費來源主要是行政院花東基金、觀光發展基金等。

觀光局表示，花東地區擁有豐富的觀光資源，但國外遊客前往花東旅遊時，台鐵車票一票難求，難以到達。為培養花東機場，提高國外旅客至花東旅遊便利性，藉由定期包機獎助模式，招攬國內外航空公司直航花東地區，旅行社也能包裝行程至花東觀光，穩定客源市場及促成定期航班。

根據此要點，觀光局規定，航空公司每架次客座數140座以下，外國旅客不足100人者，惟載客率達七成者，得依前述各客源市場額度依旅客數比例核給；每架次客座數高於140座，外國旅客不足100人者／客座數140座以下，外國旅客載客率未達七成者，日本及韓國地區每位外國旅客單程補助新台幣800元。

東南亞（除菲律賓外）每位外國旅客單程補助新台幣600元，港澳、菲律賓、其他客源國及大陸地區每位外國旅客單程補助新台幣400元，以包機一架次搭配定期航班者，包機費用獎助額度，依規定額度1/2計算。

觀光局副局長張錫聰表示，香港快運航空去年以包機方式飛花蓮機場，載運很多港澳民眾到花蓮觀光，今年香港快運即可提出申請，可獲得獎助。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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