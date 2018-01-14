盧秀燕深入基層 親送臘八粥關懷弱勢

立委盧秀燕參加國際佛光會中華總會台中太平分會，慶祝法寶節臘八粥祈福法會！（陳世宗翻攝）

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盧秀燕到豐原區參加台中縣青溪婦女協會會員大會，親切與會員們握手問好。（陳世宗翻攝）

台中市長擬參選人盧秀燕14日偕同市議員賴義鍠參加國際佛光會中華總會在太平區舉辦的慶祝法寶節臘八粥祈福法會；隨後參與社團法人台中市亞斯伯格症肯納症協進會舉辦的慢飛天使歲末感恩慈善音樂會等，忙於出席關懷弱勢活動及關注長者松鶴長春會，讓長輩備感窩心。

今(14日)適逢週日盧秀燕共接到30多個地區及社團邀請參加活動。盧秀燕以弱勢社福團體為優先，聆聽及關懷需要幫助的人，到場給需要幫助的弱勢團體和長者們關懷，聆聽他們的心聲。盧秀燕表示，如果有機會當選台中市長，要展現女市長的愛心特質，優先加強弱勢社福的照顧。

現場有民眾詢問，明知本屆市長選舉如此艱困，為何仍想參選？盧秀燕指出，因為愛，讓父母即使外頭颳風下雨，也願意為子女出門奮鬥打拼；讓我們在面臨危難時，好朋友會願意出手相助；讓為人母的她，不忍全體市民繼續呼吸髒空氣，才決定挺身而出參選台中市長。

盧秀燕說，「愛」是一切原動力，沒有愛的政府，施政只會偏離常規，與市民訴求背道而馳，就如同冷酷不懂思考的機器人，面對市民已成人體空氣清淨機，竟麻木不知反省，還美化宣傳空氣品質良好，令人痛心。盧秀燕並提醒市民，近日氣溫急凍外出要注意保暖，以免讓親友擔心。

(中時)

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