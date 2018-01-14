鄰地自地重劃納社區公設　台中楊鐵一村住戶抗議

2018年01月14日 14:56 中時 馮惠宜

台中市太平區楊鐵一村56戶、近兩百名居名14日舉白布條抗議周邊太平區福平興自辦市地重劃會未經住戶同意即將住戶的道路、停車場等公共設施納入重劃；對此，台中市地政局回應，該市地重劃為原台中縣定府早已核定，對於楊鐵一村居民憂心重劃配地後道路及停車場等公設將受影響，地政局會深入了解，並依法妥善處理。

台中太平區楊鐵一村是昔日楊鐵工廠在民國69年起造以每戶30萬元售給員工共62戶，唯周遭道路與停車場等公共設施仍為楊鐵工廠所有，民國84年因應福平興自辦市地重劃啟動，每戶以10萬元代價向楊鐵工廠取得道路與停車場等地使用權，只是住戶繳了錢拿到收據，楊鐵工廠未依承諾塗銷設定，3年後楊鐵工廠倒閉，債權後來由法院拍賣。

參與抗議的玉旨奉天宮主委陳東林指稱，該重劃會是由前太平公所科長彭賞宜擔任理事長與其助理阮文傑主導，運用土地贈予、分割或法院拍賣方式取得土地，運用人頭戶設籍並聯合包商把附近國有財產署、台糖用地一起納入重劃；抗議民眾特別選在彭賞宜住家前拉白布條抗議，但彭家鐵門深鎖，未出面回應。

對於楊鐵一村住戶訴求，台中市地政局指稱，該自辦市地重劃是原台中縣政府於79年核定，期間曾一度變更，對於住戶指稱道路及停車場用地曾向前地主楊鐵公司買回一事，未曾聽聞，但會深入了解，並依法妥善處理。

(中時)