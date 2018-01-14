江啟臣沙鹿市場拜票 顏家兄妹陪同掃街

國民黨立委江啟臣前往沙鹿傳統市場拜票，有攤商送上大鳳梨，祝他黨內初選好運旺來。（王文吉攝）

友善列印
中時
國民黨立委江啟臣（左二）深入市場拜票，攤商爭相與他合影，立委顏寬恒（右起）、前沙鹿鎮長蘇麗華、市議員顏莉敏也陪同掃街。（王文吉攝）
江啟臣深入沙鹿市場拜票，有攤商送上大鳳梨，祝江啟臣黨內初選好運旺來。（江啟臣服務處提供）
江啟臣深入沙鹿市場拜票，許多民眾直說「看到本人好開心」。（江啟臣服務處提供）

宣布參選台中市長的江啟臣，14日深入人潮眾多的沙鹿市場掃街拜票，同為透明新連線的立委顏寬恒親自拿麥克風大力請託，市場群眾更是熱情相挺。江啟臣表示，沙鹿位居海線樞紐，北連甲安埔、南接烏大龍，再配合清水的高美濕地、梧棲的農漁和物流產業，絕對有條件成為工商業核心，讓海線經濟再啟程！

江啟臣深入沙鹿市場拜票，顏寬恒親自拿麥克風賣力懇託，要大家支持江啟臣，贏回大台中！市議員顏莉敏、前沙鹿鎮長蘇麗華及當地里長也都陪同掃街，有攤商送上大鳳梨，祝江啟臣黨內初選好運旺來，許多民眾豎拇指比讚，還有人一邊握手一邊說「快點快點，趕快換市長！」

江啟臣表示，沙鹿商業繁盛，周邊不但有海空雙港，清水與梧棲的農漁業及物流業若大力發展，再配合觀光資源重整與產業重新定位，沙鹿地區絕對有條件成為海線巨大的商業中心，幫助海線經濟再啟程！

江啟臣與顏寬恒同聲表示，沙鹿是海線人口最密集的區域，民國七○年代經濟起飛，沙鹿有大量的成衣批發，當地工商業蓬勃，地理位置更有天生優勢；江說，海線可透過沙鹿進行交通動線的整合，產業定位也該重新思考，但現任市府沒有妥善利用發展，愧對海線鄉親。

此外，江啟臣也表示，沙鹿傳統市場的停車規劃是個急迫要解決的問題，他認為應全面盤整檢討周邊可用土地，增納停車空間，並發展當地大眾運輸的接駁功能，推廣搭乘公車或自行車，妥善解決擁擠的交通現狀。

(中時)

小英行程形同封村？吳斯懷嗆遍地… 不選台北市長 羅智強加入丁守中…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。