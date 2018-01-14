江啟臣沙鹿市場拜票 顏家兄妹陪同掃街

2018年01月14日 15:02 中時 王文吉

國民黨立委江啟臣（左二）深入市場拜票，攤商爭相與他合影，立委顏寬恒（右起）、前沙鹿鎮長蘇麗華、市議員顏莉敏也陪同掃街。（王文吉攝）

江啟臣深入沙鹿市場拜票，有攤商送上大鳳梨，祝江啟臣黨內初選好運旺來。（江啟臣服務處提供）

江啟臣深入沙鹿市場拜票，許多民眾直說「看到本人好開心」。（江啟臣服務處提供）

宣布參選台中市長的江啟臣，14日深入人潮眾多的沙鹿市場掃街拜票，同為透明新連線的立委顏寬恒親自拿麥克風大力請託，市場群眾更是熱情相挺。江啟臣表示，沙鹿位居海線樞紐，北連甲安埔、南接烏大龍，再配合清水的高美濕地、梧棲的農漁和物流產業，絕對有條件成為工商業核心，讓海線經濟再啟程！

江啟臣深入沙鹿市場拜票，顏寬恒親自拿麥克風賣力懇託，要大家支持江啟臣，贏回大台中！市議員顏莉敏、前沙鹿鎮長蘇麗華及當地里長也都陪同掃街，有攤商送上大鳳梨，祝江啟臣黨內初選好運旺來，許多民眾豎拇指比讚，還有人一邊握手一邊說「快點快點，趕快換市長！」

江啟臣表示，沙鹿商業繁盛，周邊不但有海空雙港，清水與梧棲的農漁業及物流業若大力發展，再配合觀光資源重整與產業重新定位，沙鹿地區絕對有條件成為海線巨大的商業中心，幫助海線經濟再啟程！

江啟臣與顏寬恒同聲表示，沙鹿是海線人口最密集的區域，民國七○年代經濟起飛，沙鹿有大量的成衣批發，當地工商業蓬勃，地理位置更有天生優勢；江說，海線可透過沙鹿進行交通動線的整合，產業定位也該重新思考，但現任市府沒有妥善利用發展，愧對海線鄉親。

此外，江啟臣也表示，沙鹿傳統市場的停車規劃是個急迫要解決的問題，他認為應全面盤整檢討周邊可用土地，增納停車空間，並發展當地大眾運輸的接駁功能，推廣搭乘公車或自行車，妥善解決擁擠的交通現狀。

(中時)