英女王外訪曾遇刺險死 竟遭紐西蘭下令隱瞞

2018年01月14日 14:46 中時電子報 蔡萱

英國女王伊麗莎白二世曾差點在1981年被刺殺的內幕近日曝光了，且整起事件還被紐國警方隱瞞，讓被縱放的兇嫌在逃過牢獄之災後，再度策畫要刺殺黛安娜王妃以及王儲查爾斯王子。如今這名當年不到20歲的兇嫌遭到紐西蘭警方輕放的消息傳出，一錯再錯，險釀3條人命，也引起外界一遍撻伐。

據英國《衛報》報導，當時負責調查遇刺案的紐西蘭警官湯姆（Tom Lewis）稱，伊麗莎白二世在1981到訪紐西蘭於南島但尼丁（Dunedin）時，受到約3,500名民眾熱烈歡迎，期間遭到年僅17歲劉易斯（Christopher John Lewis）以22口徑的手槍開了一槍，還好子彈並未擊中任何人造成傷亡，且因現場過於吵雜，群眾也都沒察覺這起驚天刺殺案。

紐西蘭警方事後拘捕了劉易斯，但因時任總理馬爾登（Robert Muldoon）認為這起險釀成國家元首喪命的刺殺案，恐會讓英國皇室不再訪問紐西蘭，因此決定不公開此事。

當年的代表劉易斯的律師哈南（Murray Hanan）也稱，紐西蘭警方收到最高層指示，決定不以最高可判處死刑的叛國罪起訴劉易斯，僅以在公開場所藏械和開槍的較輕罪名起訴，以免引起紐英兩國之間的尷尬。

劉易斯在接受調查的期間曾供稱，他會刺殺英國女王是受一個化名為「雪人」（The Snowman）的英國人指示，這個幕後主謀是英國曾多次向劉易斯提及激進的納粹理念，雪人有說劉易斯有機會加入正在崛起的類似極右派團體。

不過警方在經過8次偵訊後，反而警告他不要張揚這些事，否則會讓他「生不如死」。警官湯姆也稱如今外界不會找到這此事件的完整的資料，因為劉易斯的口供最後已經遭到銷毀。

劉易斯在不久後被送到精神病院進行治療，不過他在院期間仍沒忘記熱衷刺殺英國皇室的想法。英國王儲查爾斯王子和黛安娜王妃帶著威廉王子於2年後到訪紐西蘭時，劉易斯還想企圖制服警衛，逃出來精神病院來刺殺王儲一家，好在最後被阻止。

英國女王1995年再訪紐西蘭時，紐西蘭政府還花大筆公帑將劉易斯送往大堡礁強制度假，以免劉易斯再想對英國王室做出不利舉動。劉易斯曾在日記中寫道，這段時間被政府這樣「招待」，讓自己感覺像是「一名貴族」。

劉易斯於2年後因涉嫌謀殺一名年輕母親及綁架她的小孩而再次入獄，他在等候審判的期間於獄中自殺身亡，終年33歲。死前他曾向他的父母透露了自己曾刺殺英國女王的「事蹟」，當時他對他們說：「可惡，我居然失手了」。

(中時電子報)