陸客口味瞬息萬變 要賺人民幣兩大地雷不能碰

2018年01月14日 15:00 中時 林承彥

20年前大陸人海外旅遊風潮不盛，但隨著經濟實力崛起，這些口袋漸深的陸客開始走向世界。根據聯合國世界旅遊組織調查，自西元2000年起，大陸人出國旅遊的次數以每年約22％的速度增加，現已是全球最大的旅遊消費市場族群，光是去年，中國大陸就佔亞太區整體旅遊消費的55%，也推動亞洲成為全世界旅遊市場最蓬勃的地方。

受惠於陸客龐大的購賣力，包含台灣、南韓與日本，不少國家都曾大發觀光財，但若想持續跟大陸人保持「友好」，兩大禁忌是絕對不能碰觸，分別是「主權」和「政治」。其中最有感的絕對是台灣與南韓的觀光業者。南韓的外交防禦政策引來陸方不滿、而台灣則在蔡政府上台後，在兩岸政策與立場曖昧不明，這都讓在乎「尊嚴」的大陸人琵琶別抱，紛紛抵制而選擇去其他國家旅遊。

相較之下，日本就聰明多了。日本可說是大陸黃金旅遊時代中受惠最多的國家，日本一直是中國大陸民眾最愛的旅遊國家，除了風景優美與歷史文化豐富外，高質感的日本製商品更是引發「爆買潮」，在東京各大商圈都能看到消費力驚人的陸客，從藥妝、保養品到電器，能買的都不會放過，據說在去年十一長假時，大陸官方還擔心國人太會買，可能會因此「動搖國本」，為此限制了陸客赴日的出團數量。

「爆買潮」隨著陸客旅遊習慣的改變也有退燒跡象，目前大陸民眾漸漸從走馬看花轉向深度遊度，購物也不再是行程的主軸，前往歐洲旅遊的陸客開始年輕化，如冰島、南極等秘境，更是現最熱門的觀光目的地。有趣的是，當大陸人漸漸走出亞洲時，卻有一個國家始終沒被大陸人遺忘，遊客穩定成長中，那就是位於中南半島的泰國。

泰國的觀光資源豐沛，本來就是熱門景點；不過陸客之所以會這麼愛泰國，其實也跟國家政策有關。大陸國家主席習近平提出「一帶一路」以來，旅遊部門全力推進在「一帶一路」的觀光業，因此陸客赴「一帶一路」沿線國家遊客量成長明顯，2017年就超過5,000萬人次，其中又以泰國、新加坡等東協國家最受青睞。

而泰國之所以能抓緊陸客的原因，除了泰國與中國大陸之間並未在政治跟主權上有過嫌隙外，另外就是個性友善的泰國人，也為了迎接陸客做好準備。在曼谷，機場以及主要的交通樞紐開始有了會說中文的服務人員，簡體字也大量出現在菜單、街頭小吃、景點介紹與旅遊指標中，最近就連小販也引進了行動支付，這些貼心且周到的服務，都讓陸客倍感親切。不少人認為，泰國若能不得罪陸客這隻金雞母，將會超越日本，成為賺最多人民幣的贏家。

(中時)