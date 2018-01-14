MLB》多虧道奇跟勇士 大都會用底薪簽A-Gon也行

2018年01月14日 15:07 中時電子報 蔡銘仁

「A-Gon」岡札勒斯(Adrian Gonzalez)去年僅出賽近4年最少71場，各項成績也下滑，季後被道奇打包送去勇士，隨後被勇士買斷成為自由身，不過35歲的他大聯盟路未斷，據美媒報導，岡札勒斯已跟大都會達成共識，且因道奇跟勇士還得負擔他部分薪資，大都會只用底薪簽他也沒問題。

35歲的岡札勒斯去年飽受背傷所困，整季出賽71場繳打擊率2成42、上壘率2成87、長打率3成55、3轟、30打點成績，也沒被道奇帶進季後賽。道奇季後跟勇士換回坎普(Matt Kemp)，岡札勒斯放棄不得交易權，跟其他4人被打包送走，岡札勒斯隨後被勇士釋出。

《雅虎體育》記者歐斯(Jason Owens)報導，大都會跟岡札勒斯已談妥條件，待岡札勒斯體檢通過，合約就會生效。此外，由於勇士得付岡札勒斯1700萬薪資、道奇得付450萬，大都會想簽他不必開出多高價的合約也能達標，不過岡札勒斯拿到的合約總值還未公布。

大都會會走這步，無非是想讓22歲一壘手史密斯(Dominic Smith)有更多成長空間，去年他出賽49場繳打擊率1成98、上壘率2成62、長打率3成95、9轟、26打點成績。有岡札勒斯加入，加上布魯斯(Jay Bruce)偶爾也能代班，給史密斯有時間成長，是大都會想達到的目標。

(中時電子報)