不選台北市長 羅智強加入丁守中戰隊

2018年01月14日 15:26 中時 陳燕珩 、 周毓翔

原有意參選台北市長的前總統府副祕書長羅智強確定不選，改為支持黨內參選人丁守中。羅智強14日表示，丁守中是正派、專業、準備好的台北市長，也是國民黨內最可能勝選的「柯P剋星」，他被丁「四顧茅廬」的誠意打動，將出任丁競選團隊的青年和網路總策畫，兩人今將召開記者會正式對外宣布。

羅智強表示，他拜訪基層時，大家都說若上次由丁守中代表國民黨參選，就沒有今天的柯文哲了。沒有人懷疑丁治理台北市的能力，幾乎所有人都認為，他會是一個好市長。尤其丁下了20年工夫，對市政如數家珍、精闢專業，讓他自嘆弗如，「更不是只會嘩眾取寵的柯文哲能望項背的。」

面對丁守中與柯文哲截然不同的性格，羅智強分析，柯文哲刻薄、急躁、愛搞破壞、語不驚人死不休，丁守中厚道、沉穩、做實事，能讓市政宏觀發展、市民安居樂業，丁可說是柯相反的對照組，也是黨內最可能勝選的柯P剋星。儘管丁受到立委敗選的質疑，但他認為跌過跤再站起來，就會躍得更高。

羅智強表示，自己是被丁守中四顧茅廬的誠意打動，日前他宣布不角逐台北市長，又接獲丁的邀約。羅強調，目前仍在評估參選大安文山議員的可能性，但丁認為兩者不衝突，希望可借助羅在論述、社群網路的長才，盼他鼎力相助，最後羅決定以義工無給職的身分，協助丁守中的青年政策規劃與網路宣傳。

丁守中則表示，他定調這次選戰為「城市發展繁榮之戰」，他與羅都到世界各國考察過，兩人談起市政，都對台北城市的老舊，與城市競爭力的大幅衰退，都有很深刻感觸與憂心，他想借助羅智強的廣大青年網友及社群網路經營能力，協助丁守中宣揚政見理念，故敦聘羅智強擔任「青年及網路總策劃」。

丁守中誇讚羅智強俠骨義膽、正直敢言、思路清晰、論述能力強，又有國際觀，小強的戰力有目共睹，尤其在社群網路的經營上，在國民黨內更是一枝獨秀，「有打不死的小強助陣，一定強強強。」

(中時)