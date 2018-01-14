為台泥股票反悔？辜嚴倬雲：不實流言

2018年01月14日 15:29 中時 周毓翔

前婦聯會主委辜嚴倬雲日前被內政部解職，有媒體報導婦聯會買了辜家台泥5億元的股票，傳出辜嚴為此不願確認請辭。辜嚴倬雲今發表聲明批評這些都是為了打擊她的不實流言，她說，台泥股票只佔總股數約千分之三，純粹是投資理財的考量，這麼小比例的股數，對經營權毫無影響，「辜家態度與股票關聯在哪？」

辜嚴倬雲表示，她從頭到尾就是反對和內政部及黨產會做不清不楚的和解。因此強烈要求和解的前提必須是明確斷定婦聯會不是任何政黨的附隨組織，也沒有不當黨產。

她強調，婦聯會的財產不是不能查，但是不能由行政單位違反憲政精神，片面用獨裁政體的方式來扭曲清算。當時想法是一旦走向法律訴訟，所有的資訊在公正的司法面前攤開，可受司法和歷史的檢驗。「所以我寧願被撤換，也不願意簽下一個不明不白的和解書。」

至於台泥股票一事，她表示，確是事實，但那是因為她不熟悉股市，選擇投資台泥是因為她對這家公司相對熟悉，對其長期發展有信心，相信這樣的投資對婦聯會的資產有保障。事實也證明這樣的投資為婦聯會創造了倍數的正面收益。

她表示，當時撤告，是為了不讓婦聯會陷入紛爭。現在看到婦聯會內部有人這樣對跟她們共同打拼多年的前主委作抹黑不實的放話，反而對於實質在追殺威逼的內政部和黨產會卻是握手言歡，真是莫大的諷刺。

(中時)